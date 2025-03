Nenavadna nebesna spirala na nebu nad Slovenijo: to je vzrok

Slovensko nebo je nocoj razsvetlil nenavaden svetlobni fenomen, ki je spominjal na nekaj iz znanstvenofantastičnega filma. Več bralcev nam je poslalo fotografije svetlobne spirale, ki je videti kot vrtinec modrikaste svetlobe.

Kaj pravi ARSO?

»Šlo je za posledico raketnih izpuhov rakete Falcon 9, ameriškega programa SpaceX, ki so jo izstrelili pred nekaj urami. Če izpuh rakete ni v smeri naravnost nazaj, lahko povzroči, da se vmesni del rakete zavrti in deluje kot raketni pršilnik, izpušni plini pa se izločijo v spirali,« je Agencija RS za okolje zapisala na spletu.

Kljub teorijam o vesoljcih ali neznanih naravnih pojavih je spirala posledica izstrelitve rakete.

»To, kar vidite na nočnem nebu, je zelo verjetno spiralen oblak, ki ga ustvari izpust rakete ali satelita v vesolju. Ta učinek nastane, ko raketni motorji ali izpušni plini iz satelita ustvarijo simetričen vzorec zaradi vrtenja objekta in interakcije plinov z zgornjo atmosfero,« je na spletu zapisal Slovenski letalski portal.

»Takšne spirale so bile večkrat opažene po izstrelitvah SpaceX-ovih raket Falcon 9, saj njihovi zgornji deli pogosto sproščajo preostalo gorivo ali izvedejo nadzorovane manevre v orbiti. Svetlobni učinek je posledica odbijanja sončne svetlobe od delcev izpušnih plinov, ki se širijo v vakuumu vesolja. Posledica izstrelitve rakete #SpaceX #Falcon9, misije #NROL69, ki je bila danes ob 17:48 UTC s Floride. Spiralni vzorec je značilen za izpust plina ali goriva iz rakete v zgornjih plasteh atmosfere, kjer se ti plini razpršijo in odbijajo sončno svetlobo, kar ustvari vrtinčast videz,« so pojasnili.

Optična iluzija, ki osupne

Pojav, ki je presenetil številne opazovalce, se je pred nekaj tedni zgodil na Norveškem in Islandiji, zdaj pa smo mu bili priča še v Sloveniji. Opazovalci po svetu so v začetku marca poročali, da je spirala sprva videti bela, a jo fotoaparati razkrijejo kot svetlo modro vrtinčenje. Pojav se običajno zgodi približno uro po izstrelitvi rakete, ko drugi raketni segmenti vstopajo v atmosfero in se začnejo vračati proti Zemlji.

Čeprav spirale niso neznane v astronomskih krogih, so za naključne opazovalce še vedno vizualni spektakel, ki poraja številne teorije. Tako ni presenetljivo, da so se tudi tokrat pojavila ugibanja o vesoljskih obiskovalcih ali nenavadnih atmosferskih pojavih.

