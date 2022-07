Na Krasu našli sumljiv kozarec, s kakršnimi naj bi netili požare. To so ugotovili kriminalisti (FOTO)

Bralec David nam je poslal fotografijo, ki se po njegovih besedah širi fotografija kozarca, ki so ga našli na enem od gorišč na Krasu. V kozarcu naj bi bilo listje in leseni ostružki, polito z bencinom, pokrito pa z lečo, kar pomeni da bi listje ob visoki temperaturi in soncu, ki sije na tak kozarec, zagorelo.

Ko so zadevo preverili novogoriški kriminalisti, so ugotovili, da so bile v najdenem kozarcu rezine suhega sadja, brez vneteljivih tekočin. »Opravili so tudi preizkus gorljivosti ter ugotovili, da te rezine ne gorijo,« so sporočili iz PU Nova Gorica. Z omenjenimi ugotovitvami so kriminalist seznanili župana občine Renče – Vogrsko in prisotne gasilce.

Kot smo že poročali, se sumi o namernem podtikanju požara pojavljajo že nekaj dni. Na nenavadno dogajanje je opozoril tudi poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan: »Tukaj so ene čudne okoliščine. Ampak to bodo že ugotavljali drugi,« je komentiral apokaliptično stanje, saj naj bi se pojavilo tudi kar precej nepredvidljivih požarov, za katere je težko oceniti, ali nastajajo zaradi preskokov požara ali česa drugega.

Požar na Krasu kar ne pojenja, z njim se bori skoraj 1000 gasilcev, spet so zatulile sirene za evakuacijo za tri vasi.