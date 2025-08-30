Na dražbi prototip hiperavtomobila slovenskega poslovneža, izklicna cena 100 tisočakov (FOTO)

Na prihajajoči dražbi v Sloveniji bo 1. septembra 2025 mogoče videti redkost. Kot smo opazili, se je tam znašel prototip hibridnega hiperavtomobila Tushek TS 900h APEX z VIN številko SA9V8R42HT944K00. Izklicna cena za vozilo je postavljena pri 100.000 evrih.

Tushek TS 900h APEX je plod slovenskega inženirja in voznika Aljoše Tuška. Avto združuje 4,2-litrski V8 motor z dvema elektromotorjema, ki poganjata sprednji osi, kar mu omogoča skupno moč okoli 950 konjskih moči in navora prek 1.000 Nm. Pospešek od 0 do 100 km/h doseže v približno 2,5 sekunde, končna hitrost pa presega 379 km/h. Z maso le okoli 1.410 kilogramov dosega izjemno razmerje med močjo in težo, ki se približuje razmerju 1:1. Serijska proizvodnja vozila je močno omejena – izdelanih naj bi bilo le 36 primerkov različice Apex in dodatnih 12 različice Racer Pro, namenjene izključno dirkališčem.

Prototip, ki se bo znašel na dražbi, je tako redko priložnost za zbiratelje po vsem svetu.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega na dražbah? Kontaktirajte nas.