PO ZADNJIH DEŽEVJIH

Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)

Ko je gozd vlažen, gobe hitro rastejo.
Fotografija: Jurčki na Dolenjskem FOTO: Bralka Klavdija
Jurčki na Dolenjskem FOTO: Bralka Klavdija

A. G.
07.08.2025 ob 08:54
A. G.
07.08.2025 ob 08:54

Toplo vreme in deževje sta idealna pogoja za bujno rast gob, zato ljubitelji narave v teh dneh uživajo v nabiranju okusnih gozdnih zakladov. S seboj izkušeni gobarji vzamejo košaro, in ne vrečke ter nožek, s katerim na kraju najdbe že v grobem očistijo gobo.

Jurčki, lisičke in številne druge vrste se že pojavljajo v različnih regijah, kar gobarjem odpira številne možnosti za bogat ulov. Na Dolenjskem so gozdovi po deževju polni gob, kar potrjujeta fotografiji bralke Klavdije, ki se z družino rada odpravi v naravo.

FOTO: Bralka Klavdija
FOTO: Bralka Klavdija

»Tudi na Dolenjskem se je začela sezona gob, saj so gozdovi po zadnjih deževjih postali idealno rastišče predvsem za jurčke in lisičke. Po gozdovih Krke se z družino odpravimo že v zgodnjih jutranjih urah, po nabiranju pa jih doma najprej temeljito pregledamo in očistimo. Vsako gobo posebej preverimo, saj nočemo tvegati, da bi v košari ostal kak podoben, a strupen primerek. Najlepše jurčke narežemo in jih takoj uporabimo za kosilo – najraje jih pripravimo s sveže kuhanimi testeninami.

FOTO: Bralka Klavdija
FOTO: Bralka Klavdija

Ostale gobe, ki jih ne uporabimo isti dan, posušimo na zraku ali jih narežemo in zamrznemo za kasnejšo uporabo. Suhe jurčke hranimo v steklenih kozarcih, kjer ohranijo aromo tudi več mesecev. Pomembno se nam zdi, da gobe uporabljamo odgovorno – naberemo le toliko, kot jih potrebujemo, in ne uničujemo naravnega rastišča. Otrokom med gobarjenjem vedno razlagamo, kako pomembno je spoštovati naravo in ne trgati gob, ki jih ne poznamo.

Naša izkušnja z gobarjenjem ni le kulinarična, temveč tudi izobraževalna in povezovalna. Otroci se učijo prepoznavati vrste, poslušajo zgodbe starih staršev o gobarskih pustolovščinah in že razumejo, da gozd ni le vir hrane, temveč prostor, ki ga je treba ohraniti za prihodnje rodove,« je zapisala ob fotografijah bralka Klavdija.

Pazite, da ne pride do zamenjav

Pomembno je, kot je zapisala bralka Klavdija, da vsako gobo posebej preverimo v izogib tveganju, da bi v košari ostal kak podoben, a strupen primerek.

Najbolj nevarna je zastrupitev z zeleno mušnico, saj smrt lahko povzroči že 50 gramov te gobe. Smrtno strupeno zeleno mušnico gobarji najpogosteje zamenjajo za golobice, cigančke in mlade dežnikarice. Pri nabiranju užitnih dežnikaric (marel) lahko pride tudi do zamenjave z drugo vrsto dežnikaric, ki je lahko tudi smrtno nevarna.

Prav tako nekateri užitne meglenke in zajčke zamenjajo s strupenimi rdečelistkami. Veliko je tudi zastrupitev z grivami. Pri gobanih lahko pride do zamenjave z neužitnimi, a ti na srečo niso smrtno nevarni in povzročijo le prebavne motnje. Do zastrupitve pride tudi z zaužitjem oljkovega livkarja, ki ga nekateri zamenjajo za lisičke.

Najbolj nevarna je zastrupitev z zeleno mušnico, saj smrt lahko povzroči že 50 gramov te gobe. 

