Nedeljsko dopoldne je na Bledu postreglo s pravo dramo. Bralec Viljem nam je poslal fotografijo z Blejskega jezera, na kateri so gasilci in reševalci. Ni pa vedel, kaj se je dogajalo.



Povprašali smo policijo. Bojan Kos s PU Kranj je pojasnil, da k sreči ni šlo za nič hujšega: »Med plavanjem je skupina iz vidnega polja izgubila enega plavalca in je bilo nekaj panike. Dogodek je bil obravnavan kot prijava suma utopitve, zato so bili na kraju gasilci, reševalci in policija.«



Kot kaže, so plavalca našli in je z njim vse v redu.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.