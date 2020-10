Na bencinskih črpalkah huda gneča, ne boste verjeli, kaj so kupovali

Za nami je prva nedelja, ko so bile trgovine zaprte. Izjeme so med drugim manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah ter tiste manjše prodajalne, v katerih bodo na te dni delali lastniki ali poslovodje sami. Nekateri so poročali, da so bile na bencinskih servisih, predvsem v Ljubljani, neobičajne gneče.



https://twitter.com/5kast/status/1320413958080253953

Iz družbe Petrol so nam potrdili, da so na prodajnih mestih v nedeljo res zabeležili nekoliko višjo prodajo trgovinskega blaga, a hkrati zaradi omejitev gibanja prebivalcev beležijo nižjo prodajo naftnih derivatov. V nedeljo so kupci na bencinskih črpalkah kupovali predvsem prehranske in tobačne izdelke, manj bencina.



Bralec Nik nam je sporočil, da je bil tudi sam priča precejšnji gneči, ki se ji je uspešno izognil s Petrolovo aplikacijo Na poti, s katero je natočeno gorivo plačal in mu tako ni bilo treba vstopiti v zaprte proste, kjer je blagajna.



