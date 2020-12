Na bencinskem servisu zbolela: Ampak važno, da je pralnica odprta

Tabelarni pregled odsotnosti in višine nadomestil. FOTO: Vlada, posnetek zaslona



Delodajalec: Med zaposlenimi imamo malo število okužb

Po odprtju gneča pred avtopralnicami

V ponedeljek, ko so se avtopralnice odprle, je bilo pred njimi pričakovano veliko gneče.



Avtopralnica Avtostop: »Ob odprtju avtopralnice smo zaznali veliko gnečo, kolone so bile dolge, kar smo tudi pričakovali ob sedemtedenskem tedenskem zaprtju. Na povečan obseg dela smo bili pripravljeni, tako da je delo vseeno potekalo zelo tekoče brez velike čakalne dobe«.



Avtopralnica AMZS: »V centri AMZS, kjer nudimo tudi storitve avtopralnic, je bilo včerajšnje nekoliko večje povpraševanje pričakovano.«



Avtopralnica Petrol: »Ob ponovnem odprtju avtopralnic smo po pričakovanjih zaznali nekaj gneče, vendar nič pretresljivega. Povečan promet na naših avtopralnicah smo pričakovali, saj nekateri vozniki svojih vozil niso oprali že več kot dva meseca, kar za samo vozilo ni dobro, predvsem v zimskih mesecih.«

Kljub številnim okužbam med državljani in slabi epidemiološki sliki je vlada v začetku tedna odprla frizerske salone, cvetličarne, kemične čistilnice in avtopralnice. Mnogi so se tako po sedmih tednih zaprtja vrnili v službo. A za vse se ni dobro končalo.Bralec nam je posredoval zapis zaposlene na slovenskem bencinskem servisu, ki ga je delila na družbenem omrežju. »Joj, kakšno gnečo imamo v službi. /…/ Ampak važno, da je pralnica odprta. In seveda je sodelavec pozitiven in so ocenili, da je tveganje nizko! Tako da, ja. Tudi na podlagi teh »strokovnih ocen« imamo, tako kot imamo. Lahko se toplo oblečete, ker zima bo dolga,« je napisala.Ker jo je skrbelo, da ne bi virusa prenašala na svoje domače, in ni zaupala oceni tveganja, se je odločila za samoplačniško testiranje. Nato pa šok – test je bil pozitiven.Kot pravi, sta njena sodelavca tudi po njenem sporočilu, da je pozitivna, še vedno hodila v službo in sta v karanteno odšla šele dan pozneje, ko so tudi pri njiju potrdili, da sta okužena.Delodajalec lahko sam ugotavlja stopnjo tveganja stika in v tem primeru se je, kot kaže, slabo odločil. Kot kaže spodnja tabela, bi zaposlena, takoj ko je izvedela, da je sodelavec prišel v službo okužen, lahko koristila pravico »karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu, ki dela ne more opravljati na domu«. V tem primeru bi ji pripadalo stoodstotno nadomestilo plače.Iz družbe, kjer je delavka zaposlena, so nam odgovorili, da konkretnih primerov zaradi varovanja osebnih podatkov ne smejo komentirati, a da med zaposlenimi vendarle beležijo zelo malo okužb. »Vir okužbe je v večini primerov zunaj delovnega mesta, saj smo na ravni celotne skupine sprejeli stroge ukrepe za preprečevanje okužb na delovnem mestu. Primarna skrb je namenjena ukrepom za zaščito zdravja tako kupcev kot zaposlenih. Ti se sprejetih ukrepov striktno držijo, saj se zavedajo, da s tem zaščitijo sebe in kupce,« so nam odgovorili.