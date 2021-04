Mojca se jezi: Rekli so, da ni panike, sedaj vsi termini zasedeni

Približujejo se prvomajski prazniki, ko marsikdo načrtuje dopust v tujini, v razmerah, ko v večini držav po svetu še vedno razsaja novi koronavirus, pa je marsikje pogoj za vstop negativen PCR-test. V zdravstvenem domu (ZD), ki sodi med tiste, kjer je cena za samoplačniški test med najugodnejšimi, zadnje dni opažajo povečan naval.Bralkanam je sporočila, da je pred več kot 14 dnevi klicala v Domžale, kako je s samoplačniškimi testi in ali se je treba naročiti. Takrat so ji rekli, naj samo en teden prej pokliče in bodo njeni družini dali termin. Pred dnevi pa jim je Mojca pisala in dobila odgovor, da nimajo več prostih terminov. Vprašala je za termine v četrtek, petek ali soboto, ker rezultat testa potrebuje v soboto.V ZD Domžale so nam pojasnili, da so samoplačniški termini zasedeni za 10 dni naprej, situacija pa se dnevno spreminja. Dodajajo, da v zadnjem času beležijo precejšnjo povečanje prijav in povpraševanje po samoplačniškem testiranju. »Trudimo se, da bi lahko zagotovili večje število terminov za samoplačniško testiranje, vendar to še ni mogoče.«Cene samoplačniških PCR-testov so pri nas od 65 do 107 evrov. O tem, kje so najcenejši, smo že pisali.