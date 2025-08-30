NALETELA NA ZAPRTA VRATA

Mojca ponoči hotela po zdravila: dežurna lekarna zaprta, na Metelkovi nikogar?!

Lekarna pri polikliniki je zaradi prenove od četrtka zaprta.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Voranc Vogel
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Voranc Vogel

N. P.
30.08.2025 ob 11:23
30.08.2025 ob 11:23
N. P.
30.08.2025 ob 11:23
30.08.2025 ob 11:23

Poslušajte

Čas branja: 2:05 min.

Na nas se je obrnila razočarana bralka Mojca, ki je doživela pravo kalvarijo. Okrog 2. ure zjutraj se je namreč odpravila v dežurno lekarno po zdravila, a je naletela na zaprta vrata. V lekarni na Metelkovi, ki naj bi obratovala namesto dežurne, pa ni bilo nikogar. A to še ni bilo vse.

»Ravnokar sem hotela v lekarno, vendar je na urgenci napis, da ne obratujejo. Na Metelkovi 9 pa ni nikogar. Na vratih je telefonska številka, na katero naj pokličemo, vendar se nihče ne javi. Tudi varnostnik tam ne ve ničesar o dežurstvu njihove lekarne. Sramota, da ljudi takole sprehajajo,« nam je sporočila razočarano.

»Na vratih je telefonska številka, na katero naj pokličemo, vendar se nihče ne javi.«

Spomnimo: pred dnevi smo poročali, da je lekarna pri polikliniki zaradi prenove od četrtka zaprta, septembra pa začne obratovati z omejenim urnikom. Dežurno službo v tem času prevzema Lekarna Metelkova v Zdravstvenem domu Metelkova.

image_alt
V četrtek 24-urna lekarna pri polikliniki za nekaj časa zapira vrata, nadomestna bo na Metelkovi

Za pojasnila smo se obrnili na Lekarno Ljubljana.

»Lekarna je bila odprta«

Lekarna Ljubljana sporoča, da je nočno dežurstvo do danes zjutraj še opravljala Lekarna pri polikliniki, od 28. avgusta dalje pa bo 24-urno preskrbo z zdravili zaradi prenove prevzela Lekarna Metelkova.

Na vratih lekarne je navedena številka klicnega centra, ki je dostopen ves čas in klicatelje usmerja na ustrezno lekarno, ob potrebi pa posreduje tudi kontakt farmacevtom.

Kaj je torej krivo, da je ga. Mojca naletela na neljubo situacijo? Vse kaže, da je šlo za nesporazum, saj dežurna služba po zagotovilih lekarne deluje nemoteno.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Metelkova lekarne lekarna zdravje bolezen zdravilo UKC poliklinika

Priporočamo

Mojca ponoči hotela po zdravila: dežurna lekarna zaprta, na Metelkovi nikogar?!
Grdo je napadel tudi njeno pokojno mamo, Irena Joveva udarila nazaj (FOTO)
Slovenski pevec tik pred zdajci odpovedal koncert, to je razlog (FOTO)
Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Mojca ponoči hotela po zdravila: dežurna lekarna zaprta, na Metelkovi nikogar?!
Grdo je napadel tudi njeno pokojno mamo, Irena Joveva udarila nazaj (FOTO)
Slovenski pevec tik pred zdajci odpovedal koncert, to je razlog (FOTO)
Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.