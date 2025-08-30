Mojca ponoči hotela po zdravila: dežurna lekarna zaprta, na Metelkovi nikogar?!

Na nas se je obrnila razočarana bralka Mojca, ki je doživela pravo kalvarijo. Okrog 2. ure zjutraj se je namreč odpravila v dežurno lekarno po zdravila, a je naletela na zaprta vrata. V lekarni na Metelkovi, ki naj bi obratovala namesto dežurne, pa ni bilo nikogar. A to še ni bilo vse.

»Ravnokar sem hotela v lekarno, vendar je na urgenci napis, da ne obratujejo. Na Metelkovi 9 pa ni nikogar. Na vratih je telefonska številka, na katero naj pokličemo, vendar se nihče ne javi. Tudi varnostnik tam ne ve ničesar o dežurstvu njihove lekarne. Sramota, da ljudi takole sprehajajo,« nam je sporočila razočarano.

Spomnimo: pred dnevi smo poročali, da je lekarna pri polikliniki zaradi prenove od četrtka zaprta, septembra pa začne obratovati z omejenim urnikom. Dežurno službo v tem času prevzema Lekarna Metelkova v Zdravstvenem domu Metelkova.

Za pojasnila smo se obrnili na Lekarno Ljubljana.

»Lekarna je bila odprta« Lekarna Ljubljana sporoča, da je nočno dežurstvo do danes zjutraj še opravljala Lekarna pri polikliniki, od 28. avgusta dalje pa bo 24-urno preskrbo z zdravili zaradi prenove prevzela Lekarna Metelkova. Na vratih lekarne je navedena številka klicnega centra, ki je dostopen ves čas in klicatelje usmerja na ustrezno lekarno, ob potrebi pa posreduje tudi kontakt farmacevtom.

Kaj je torej krivo, da je ga. Mojca naletela na neljubo situacijo? Vse kaže, da je šlo za nesporazum, saj dežurna služba po zagotovilih lekarne deluje nemoteno.

