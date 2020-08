Močno je počilo: »Rahlo je premikal roke, kaj drugega pa ne«

Prvi so na pomoč prihiteli gasilci. FOTO: Mirjam Kotnik Šikač

Včeraj okoli 12.30 se je zgodila prometna nesreča na Trojanah pri Konjšku, nas je obvestila bralka, trčila sta motorist in osebni avto.Nesreče ni videla, ko je bila na vrtu, je slišala pok: »Zelo je počilo.« Kaže, da je motorist prehiteval na ovinku, verjetno je hotel zaviti h Konjšku, meni bralka.Motorist je bil poškodovan, a živ. Prvi so na pomoč pohiteli gasilci, na kraj nesreče so hiteli najmanj trije. »Očitno so se vsa društva odzvala,« je poročala bralka. Povedala je še, da so motoristu, ki je bil pri zavesti ob cesti, dali opornico: »Rahlo je premikal roke, kaj drugega pa ne.« Dodala je še, da je voznik avtomobila, ki je bil udeležen v nesreči, ustavil in pomagal.