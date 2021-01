Milijoni za dečka iz Slovenije: danes je njegov prav poseben dan (FOTO)

Malije danes proslavil tretji rojstni dan, ste nas opozorili naši zvesti bralci. Kot je videti iz zapisa, objavljenega na facebook strani Go Help Kris, deček bližnje vsak dan razveseljuje z napredkom in nasmehom: »Presrečni smo, da je Krisko tako igriv in prisrčen deček, da iz dneva v dan oblikuje svoj karakter.«Ob veselem jubileju so se vsem ponovno zahvalili iz srca, da lahko pišejo tako lepo zgodbo.Spomnimo, simpatični deček se je rodil z redko gensko boleznijo spinalno mišično atrofijo. Njegove težave bi lahko precej olajšalo zdravilo zolgesma, a je zdravljenje stalo okoli dva milijona evrov, ki jih družina ni imela. Zgodba o Krisu je bliskovito zaokrožila po Sloveniji, kaj kmalu pa je stekla akcija zbiranja sredstev. V nekaj tednih so dobri ljudje Slovenije skupaj dosegli cilj. Kaj dosegli! Konkretno presegli, kar je omogočilo pomoč ne samo Krisu, ampak tudi drugim otrokom. Kris je nato odpotoval v Ameriko, kjer je prejel takrat najdražje zdravilo.