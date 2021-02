Miha zmeden glede hitrih testov: Kako se to lahko dogaja?

Več je testov, bolj pomagajo



Lahko virus zmede test?

Hitri testi so ob začetku množičnega testiranja med šolniki ob odprtju osnovnih šol poskrbeli za nemalo zmede, ko so pokazali okužbo pri posameznih osebah, kasneje pa je PCR-test to ovrgel. ​Bralec, ki se mora zaradi svoje službe po novem tudi sam tedensko testirati s hitrim testom, se je na nas obrnil z vprašanjem, kako je možno, da je bilo toliko teh testov lažno pozitivnih, če pa je bilo ob začetku hitrega testiranja v Sloveniji večkrat rečeno, da so hitri testi manj zanesljivi od PCR-testov, ker naj bi bili manj občutljivi za prisotnost virusa; tako naj bi obstajala velika verjetnost, da hitri test ne bo odkril pozitivne osebe.Za pojasnilo smo se obrnili na, predstojnika Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana. Černe jepojasnjeval, da bolj ko bo množična uporaba hitrih testov, bolj bodo prevladale njihove pozitivne lastnosti in bolj bodo pripomogli k ustavitvi epidemije. Dodal je, da se hitri testi izvajajo zunaj medicinskega laboratorija in jih izvaja nelaboratorijsko osebje. »Zato so poenostavljeni. Imajo slabše analitične in diagnostične zmogljivosti v primerjavi z analitskimi sistemi v organizirani laboratorijski službi.«Na naše vprašanje, ali gre pri lažno pozitivnih hitrih testih za slabše posamezne serije testov, slabo opravljeno testiranje (večinoma so izvajalci zatrjevali, da ni tako in da so pravilno izvajali teste), za naključje ali kaj drugega, je Černe odvrnil, da ni bil poleg v nobeni od situacij, ko so se hitri testi izkazali za lažno pozitivne: »Najprej bi moral več izvedeti o vsakem od teh primerov. Če se pojavljajo pozitivni rezultati nenavadno pogosto v zelo kratkem času, gre najverjetneje za sistemsko napako. Vsekakor bi se moral najprej pogovoriti z ekipo, ki je tedaj delala. Proučiti njihov postopek dela, to, kako so kontrolirali postopek dela, proučiti teste ... Če ne bi našel nič nenavadnega, bi se nato pogovoril še z ekipo, ki je jemala brise. Šele nato bi lahko kar koli rekel in predlagal korektivne ukrepe, da zmanjšamo pojavnost takšnih dogodkov v bodoče.«​Na vprašanje, ali je možno, da ima posameznik v telesu ravno toliko (malo) virusa, da to 'zmede' test, pa je odvrnil, da ​to ni možno: »Govorimo o meji detekcije, pa o meji kvantifikacije itd. Verjetno je to nekje zabeleženo, ti podatki so v specifikaciji. Če je koncentracija višja, lahko ovrednotimo meritveni signal. Raje govorimo o diagnostičnem oknu, v katerem je količina virusa tako visoka, da ga bomo zaznali, torej bo rezultat testa pozitiven, in ta je pri HAGT z vizualnim odčitavanjem dosti ožji od analize virusnega RNK s qPCR.​«