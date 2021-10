Metliški policist dirkal skozi naselje: razkrivamo, kaj se je zgodilo potem (VIDEO)

Po spletu je zaokrožil posnetek vožnje metliškega policista, ob katerem je javnost ostala odprtih ust. Ta je namreč v naselju grm, kjer je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, divjal s hitrostjo več kot 100 km/h, kljub temu da ni bil na nujni vožnji. Posnel ga je tamkajšnji prebivalec, ki je želel opozoriti na nevarno vožnjo policista.

Avtor posnetka je policista nato s svetlobnimi znaki pripravil do tega, da je ustavil, a se je v pogovor vmešal še drugi policist, ki je v tistem času stal na avtobusni postaji. »Sto je vozil čez naselje Grm, se vam to zdi normalno?« je voznik spraševal policiste, a so mu ti sprva odgovorili le, da med vožnjo ne bi smel uporabljati telefona. Zagrozili so mu s kaznijo za uporabo telefona med vožnjo. Glede ravnanja policista pa so dejali, naj poda prijavo na policijsko postajo. Avtorja posnetka je razburilo tudi dejstvo, da je policist med pogovorom držal pištolo za pasom. Avtor nam je povedal, da ga na koncu kazen ni doletela: »Prosil sem ga, naj mi napiše za hitrost in telefon pa ni bilo nič od tega. Potem sem vzel dokumente in sem šel.«

Bralec: Taka hitrost neposredno ogroža življenja

Na posnetek nas je opozoril bralec Matic, ki opozarja, da je za takšen prekršek zagrožena vrtoglava denarna kazen in odvzem vozniškega dovoljenja. »Za povrhu vsega pa gre za poklicni profil, ki naj bi bil zgled, da do takih dejanj ne prihaja, s tako izrazito prekoračitvijo, ki traja več minut pa življenja že neposredno ogroža. V posnetku ne gre za trenutek "spozabe" pri 56km/h, za katerega bo vsak izmed nas brezkompromisno kaznovan, temveč načrtno vožnjo v 3-mestni številki, zgolj zato, ker verjame da lahko,« je prepričan.

Bralec poudarja tudi, »da gre za organ z izjemno odsotnostjo samokritike in kritične refleksije, ki lastne nečednosti in afere redno prikriva« do takrat, ko nanje opozorijo mediji.

Za odziv smo prosili tudi novomeško policijsko upravo, kjer so nam odgovorili le, da bodo v postopku o prekršku »preverili vse okoliščine in na podlagi ugotovitev ukrepali v skladu z zakonodajo«.

