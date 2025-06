Medvedka z mladičema sredi belega dne. Bralka: V neposredni bližini je šola (FOTO)

Bralka Tanja nas je opozorila na novo nevarno bližnje srečanje z medvedko v naselju Dolga vas pri Kočevju. Sredi dneva je bila v bližini hiš opažena medvedka z dvema mladičema. »V neposredni bližini je osnovna šola,« je opozorila bralka in k sporočilu priložila fotografijo s Facebooka ter približno lokacijo, kjer je do srečanja prišlo.

Sredi belega dne ujeli medvedko. FOTO: Bralka/fb

V ospredje ponovno prihajajo odločitve Ministrstva za naravne vire in prostor glede urejanja populacije rjavega medveda. Ministrstvo je določilo, da se bo do konca leta 2026 odvzelo 206 medvedov, kar je eno leto daljše obdobje, kot je predlagala stroka, opozarja bralka in dodaja, da je upravno sodišče je že poudarilo, da je za varnost ljudi in preprečevanje škode v naseljih nujen ukrep odstrela.

V postopku je po njenih besedah bilo dokazano, da bi brez odstranitve 222 osebkov obstajala velika verjetnost za resno ogrožanje javne varnosti. Ekspertiza, ki je podlaga za odločanje, navaja, da bi morala populacija medvedov ostati pod 800 osebki, saj višje številke vodijo v povečano število konfliktov.

Bo število medvedov naraslo nad 1.100?

Po poročanju RTV Slovenija je stroka z Biotehniške fakultete ta teden opozorila, da bi lahko podaljšanje obdobja odstrela privedlo do povečanja števila medvedov na kar 1.100 do pomladi 2027. Po podatkih iz Ekspertize se ob takšnem naraščanju zelo nelinearno povečujejo tudi konflikti med ljudmi in medvedi, predvsem v naseljih.

»Ali bomo začeli šteti konflikte v številkah žrtev napada?« se v svojem pismu sprašuje bralka in dodaja, da se južni del Slovenije že tako sooča s številnimi težavami, ki jih sever države ne pozna – pomanjkljivo ukrepanje glede varnosti pred medvedi pa k tem težavam dodatno prispeva.

