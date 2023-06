Meduze okupirale severni Jadran! Gre za tiste, ki bolj opečejo, pravi strokovnjakinja

Bralec nam je iz Hrvaške poslal posnetek meduze, ki jo je opazil v morju. Pravi, da jih je v nekaj dneh opazil precej, in da so to tiste, ki ožgejo, da zelo boli. O porastu meduz poročajo tudi s slovenske obale, zato smo se obrnili na Morsko biološko postajo v Piranu in poizvedeli, ali se v morju dogaja kaj nenavadnega.

Dr. Andreja Ramšak si je ogledala posnetek in povedala, da je na posnetku mesečinka (lat. Pelagia noctiluca), ki je pogosta vrsta v Sredozemskem morju in tudi v drugih morjih kot je Atlantski Ocean. »To vrsto pogosto opazimo bliže obali na vsakih nekaj let, in je neprijetna za kopalce. Res bolj opeče,« je bralcu potrdila strokovnjakinja.

Bližnje srečanje z mesečinko je lahko zelo boleče, ker povzroča poškodbe, podobne opeklinam. Lahko ostane celo brazgotina ali pa koža na mestu ožiga izgubi pigment.

Mesečinka lahko doseže velikost do 20 centimetrov, njen klobuk pa do šest centimetrov premera. Lovke so rožnate barve, imajo tudi drobne vijolične pike. Živi v globini do deset metrov. Zadržuje se na odprtem morju, valovi in tokovi pa jo lahko zanesejo k obali.

Kaj bo poleti, ne moremo napovedati

Ali je letos več meduz kot sicer, smo povprašali strokovnjakinjo Ramšakovo, ki pa zatrjuje, da je situacija takšna, kot že nekaj let in ni nič nenavadnega. O tem, kakšno poletje lahko pričakujemo, pa je povedala, da tega ne morejo napovedati. So pa letos pomladi v morju že opazili meduze vrste kompasni klobučnjak, uhati klobučnjak, morsko kolesce, torej vrste, ki se pojavljajo v pomladnem času.

