Medicinska sestra sredi Ljubljane doživela šok: plačati bo morala kazen

V uredništvo smo prejeli pismo medicinske sestre iz Ljubljane, ki si je v nedeljo privoščila sprehod v bližini doma. Ker je vseskozi v pričakovanju klica, da pride v službo, ker nujno potrebujejo pomoč, si je želela na ta način malce odklopiti možgane od vseh zgodb pacientov s covidom. Pred več kot mesecem dni se je okužila tudi sama. V nedeljo okoli 13. ure se je z masko nedaleč od svojega bivališča sprehajala in srečala sosedo. Zapisala je takole (nelektorirano):



»Spregovoriva par besed in narediva par korakov, nakar se na glavni cesti ustavi policija, skozi okno zavpije: "Prosimo, dokumente!"« Čez cesto je šla do policistke, ji izročila dokumente, nato pa naj bi jo vprašala, kaj počne tam in ali ve, da je zbiranje na javnih površinah kaznivo. »Ji razložim, da sem medicinska sestra, ter da sem šla ven, srečala prijateljico, s katero sem spregovorila par besed in naredila nekaj korakov. Policajka mi grdo, z dvignjenim glasom začne, da pa kot medicinska sestra bi to morala vedeti, da je to ogrožanje. Ogrožanje KOGA že????« Ob tem poudarja, da je nosila masko in držala ustrezno razdaljo, soseda pa tudi. Takoj vsaka ob 400 evrov Nato so policisti za dokument prosili še sosedo, ta pa ga ni imela pri sebi. Povedala je vse podatke, nato pa so jo opozorili, da mora imeti osebni dokument vedno pri sebi. Iz podatkov je bilo razvidno, da nista iz istega gospodinjstva, zato sta dobili vsaka po 400 evrov kazni. Policistki naj bi bralka še enkrat razložila situacijo, a je menda ni hotela poslušati.



»Če se že gremo ukrepe, a v trgovinah so vsi iz skupnega gospodinjstva? Pred trgovinami 30 ljudi? Imajo maske, imajo distanco- v čem je problem potem tega na odprtem? Ne zdi se mi fer, da sem na tak način dobila kazen po nekrivem in s tem nisem niti malo ogrožala drugih, še najmanj se s kom zbirala na javnih površinah.«



Čeprav medicinska sestra pravi, da sicer spoštuje delo policistov, se ji zdi to res nespoštljivo. Več opozoril kot kazni, teh pa vseeno preko 1000 Podrobneje so pojasnili tudi konkretni primer. »V tem primeru ena izmed oseb ni imela pri sebi dokumentov, za kar ji je bilo izrečeno opozorilo. V postopku sta trdili, da sta članici istega gospodinjstva, kasneje pa se je izkazalo, da gre za osebi, ki bivata na različnih naslovih in nista člana istega gospodinjstva. Tudi njima je bil izdan plačilni nalog,« pravijo policisti. Dodali so še, da ljubljanski policisti v večini tovrstnih zaznanih kršitvah izrekajo opozorila.



»Lahko povemo, da je bilo v preteklem mesecu zaradi kršitev odlokov izdanih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih izrečenih 1838 opozoril, v 1059 primerih pa je bila izrečena kazen. V tem času smo prejeli preko 500 prijav občanov o kršitvah, preostale pa so policisti zaznali sami.«