Matjaževega očeta naj bi okužila negovalka, on pa še ženo, sina in hčer

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Matjaž iz okolice Kranja. Njegov oče ima 95 let in je menda kar pri zdravju. »S hojico jo maha po vasi, da ga je kar veselje pogledati.« Čez teden dnevno k njemu prihaja negovalka iz tamkajšnjega doma starejših, sicer pa zanj skrbi žena (85), ki kuha, pospravlja in skrbi za osnovno higieno. Zakonca pogosto gledata televizijo in bereta. Z njima živi tudi sin, ki hodi v službo.



Bralec, ki je astmatik, nam je zaupal, da so se vseskozi bali okužbe s korono, zato so pazili na zdravje, obiskov in druženja ni bilo. Starša gresta včasih na kratek sprehod po ulici, brat pa na tek v naravi. Njegova sestra na pomoč mami priskoči ob vikendih.



Matjaž zdaj ne more verjeti, da je negovalka, ki jih obiskuje, okužila očeta. Ta je okužil še ženo, sina in hčer. Brat in sestra sta v karanteni v hiši. Bralec: Ni kriva negovalka, krivi so nadrejeni »Zakaj negovalk ne testirajo s hitrimi testi? Za to so verjetno ti namenjeni. Okuženi naj ne bi hodili med ljudi ali pač? Negovalka ni niti toliko kriva kot njeni nadrejeni, ki ji dajejo odgovoren posel, morali bi pa kontrolirati zdravstveno stanje zaposlenih,« je še zapisal. »Paziš doma, spoštuješ sprejete ukrepe, potem pa korono dobiš od tistih, ki naj bi jo zdravili in opravljali tudi druge naloge varovanja zdravja ljudi. Pa naj kdo reče, da to ni narobe svet,« je razočaran Matjaž. Direktorica doma: Zaposlene redno testiramo V domu upokojencev Kranj 36 socialnih oskrbovalk trenutno oskrbuje 201 uporabnika na terenu. Kot pojasnjujejo v Domu upokojencev Kranj oskrbovalke na terenu, ki oskrbujejo uporabnike na njihovih domovih, že od spomladi uporabljajo pri svojem delu vso potrebno zaščitno opremo. »Zaposlene redno testiramo ob najmanjšem pojavu simptomatike v skladu s smernicami NIJZ. Ob morebitnem pojavu so bile oskrbovalke takoj izključene iz delovnega procesa,« zatrjuje direktorica Nadja Gantar.



Kot je še dodala Gantarjeva, imajo uporabniki, ki ji oskrbujejo na domu, svojo širšo socialno mrežo in stike, zato glede na trenutno epidemiološko sliko na Gorenjskem izvora okužbe žal ne morejo ugotoviti, saj da gre za tvegane stike in za odgovornost upoštevanja ukrepov vsakega posameznika, ki je v stiku z uporabnikom.