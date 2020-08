Mare šokiran obstal pred policami: Dvakrat sem preveril datum! (FOTO)

FOTO: Bralec Mare

Poletje se počasi končuje in začenja se jesen, vendar smo še daleč od božičnih praznikom. Na dejstvo, da je do božiča še slabe 4 mesece pa se požvižga eden od slovenskih trgovcev, ki je razburil našega bralca. 31. avgusta ga je pred policami resno zaskrbelo, da ga je povozil čas: »Dvakrat sem preveril datum in nič mi ni šlo skupaj!«Kot je še povedal, so na eni strani prodajali še čisto poletne artikle za na plažo, od otroških rokavčkov do kopalk in vodnih pištolic, na drugi strani pa so že mahali božički in jelenčki, ki napovedujejo zelo oddaljene praznike.Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali video.​