Mamico Noemi je ta gesta vzgojiteljic pustila brez besed (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Noemi, katere otrok obiskuje ljubljanski vrtec Ciciban, enoto Mehurčki. Navdušena je nad letošnjo pobudo tamkajšnjih vzgojiteljic, ki so se odločile, da bodo najmlajšim približale lepote in posebnosti naše domovine.

»Letos so vzgojiteljice otrokom predstavile našo prelepo državo in jih poučile o njej. Pripravile so številne izdelke, ki ponazarjajo posebnosti Slovenije, pri tem pa vložile ogromno truda,« je zapisala Noemi.

Potrudili so se tudi najmlajši

Dodaja, da so pri ustvarjanju pomembno vlogo imeli prav otroci: »Ker gre za delo malih ročic, ki so se morale res zelo potruditi, menim, da bi jih bilo lepo tudi nagraditi, pohvaliti in njihovo ustvarjalnost predstaviti širši javnosti. Morda pa s tem spodbudimo še kakšen drug vrtec ali šolo k podobnemu projektu.«

Noemi je priložila tudi nekaj fotografij izdelkov, ki slikovito prikazujejo ustvarjalnost otrok in predanost vzgojiteljic.

Lepote Slovenije. FOTO: Bralka Noemi

