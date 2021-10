Ljubljančani v peklu protestov: bralka opisala grozljivo izkušnjo

Po torkovih protestih v središču Ljubljane so se oglasili številni občani, ki so se, nič hudega sluteč, znašli v začaranem krogu omejitev in tudi v oblaku dimnih bomb in solzivca. Pisala nam je bralka, ki je komaj prišla iz službe do doma.



Kot je pojasnila, se je ob 19. uri s Čopove ulice podala proti Bavarskem dvoru. »Kar naenkrat je bilo vse v dimu, zato sem bežala nazaj proti centru. Policisti so bili brez milosti, vrgli solzivec, iz tega kroga in dima pa ni bilo izhoda,« je zapisala.



Zbežala je nazaj do službe, a vrata so bila že zaklenjena, zjutraj pa so ji povedali, da je bila tudi poslovalnica polna dima. Sodelavec se je zaklenil, zbežal v klet in si tam izpiral oči. Ker ni imela kam, je trkala po vratih, prijazno so jo v notranjost spustili v eno od trgovin, čeprav je bila prav tako že zaprta. »Tam so mi prijazno pomagali, ker me je vse peklo. Zaklenjeni smo tam čakali, nato pa morali ven skozi zadnji izhod. Šla sem do policista, mu dejala, da nisem protestnica, želela sem, da mi pomaga, a me je samo odrinil stran.«



Prepričana je tudi, da so policisti brez razloga zadimili Čopovo, saj tam ni bilo protestnikov. Ti pa so bili po njenem mnenju ves dan mirni, nikogar ogrožali, »dokler se ni nanje spravila višja sila«. Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

