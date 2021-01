Lažni Janšev profil sporoča: Odpirajo se gostinski obrati, dovoljen bo prehod med regijami

Objava, ki je mnoge zmedla. FOTO: Facebook

Bralecnas je opozoril na lažno objavo, ki je zavedla nekatere uporabnike družabnih omrežij. Po spletu je namreč v zadnjih dneh zakrožila lažna objava, ki naj bi jo napisal premier. V njej sporoča, da se 29. februarja odpirajo gostinski lokali in diskoteke. Prišlo naj bi tudi do sprostitev ukrepa, ki bi omogočali prehod med regijami. Pozor, gre za spletno prevaro.Nekdo je kopiral Janšev profil in zavedel spletne uporabnike. Najprej naj opozorimo, da leto ni prestopno leto in tako 29. februarja ne boste našli na koledarju. Poleg tega pa je vlada podaljšala epidemijo za 60 dni in tako bomo vsaj še do marca morali paziti ter spremljati, kakšni so ukrepi. Nekateri so se očitno prezgodaj veselili.Vlada bo po novem vsako sredo ugotavljanja epidemiološko stanje, začenši s 13. januarjem in prvo uveljavitvijo 18. januarja 2021.