Krvav obračun na mladinski tekmi NK Zarica in NK Sava, posredovala tudi policija

Bralec Slovenskih novic nam je sporočil, da je imela mladinska tekma gorenjske lige med bližnjima sosedskima kluboma NK Zarica in NK Sava krvav zaključek. Igralci so se stepli že na igrišču, podlaga za vse pa so bile grobe zmerljivke na nacionalni osnovi, ki so prerasle v obračun med mladimi igralci, ki mu sodnik ni bil kos.

Po tekmi so se najprej vvmešali navijači NK Sava, kar je privedlo do novega obračuna: »Res je prišlo že na igrišču do grobih žaljivk, kasneje pa so ob odhodu z igrišča posegli vmes še navijači, ki so pač podpirali igralce ene nacionalnosti proti drugim. Vsaj eden od fantov je bil poškodovan, a ni nič hujšega. Na kraj je prišla tudi policija,« poročajo v enem od klubov, udeleženih v incidentu.

V incidentu naj bi sicer sodelovalo več kot deset oseb, celotno dogajanje pa bodo preiskali policisti. S Policijske uprave Kranj so nam odgovorili:

» Potrdimo lahko, da so bili policisti Policijske postaje Kranj 1. aprila 2024 v popoldanskih urah obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Kranja. Po do sedaj zbranih obvestilih je prišlo do pretepa med več osebami. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih o dogodku vodili ustrezen prekrškovni ali predkazenski postopek. Ker postopek še ni zaključen, vam več podatkov ne moremo posredovati.«

Na nogometnem igrišču med gorenjsko ligo NK Sava in NK Zarica so se zaradi nacionalnih žaljivk stepli igralci in potem še navijači.

Vpleteni tudi starši

Poklicali smo disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Romana Roglja, ki je za Slovenske novice povedal, da so se v incident vpletli tudi starši nogometašev.

»Poročilo sodnika, ki je bil tudi v vlogi delegata, kaže, da je po koncu tekme, ko so bili igralci že izven igrišča, prišlo do trenja med starši obeh ekip. V garderobi je bil prisoten tudi sodnik. V zapisnike je zapisal, da je bila poklicana tudi policija, tako da bom rekel le to, da imajo podrobnejše informacije na policiji.

Na igrišču seveda je prišlo do prerivanja med enajstmetrovko, ampak iz poročil, ki jih imam, nikakor ni razbrati, da bi prišlo do pretepa. Bile pa so tenzije ob dosojeni enajstmetrovki, to ja. Ampak moram povedati, da je to izreden primer. Iz glave, da bi se spomnil podobnega incidenta v zadnjem času, se ga ne. To ni nekaj, kar bi se pogosto dogajalo. Tekma je bila normalno odigrana do konca, rezultat je bil dosežen. Kar pa se je dogajalo izven ograjenega igrišča, pa bo obravnala policija,« je zaključil.