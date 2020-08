Kruta usoda zdrave mlade lisičke: ustrelili jo bodo

Na nas se je obrnil bralec Matjaž, ki je pred dnevi doživel napad male zverine na svoji kmetiji. Lisica je vdrla na posestvo in poškodovala 14 kokoši, 11 zajcev, dva pava in štiri race. Ob napadu na zajce pa se je ujela v zajčnik. Nemudoma je obvestil pristojne, da se je žival ujela in da je živa in zdrava.



Pristojne organe je pozval da »izdajo odločbo o obveznem veterinarskem pregledu divje živali ter odločbo o izročitvi po presoji organa ter odločbo o povrnitvi škode, ki jo je divja žival povzročila kmetiji. Prosim za nujno ukrepanje, saj nismo vešči nege in vzgoje divje zveri, saj je le ta zajeta v zajčniku in si nihče ne upa kakorkoli posredovati. Prav tako, prosim za urgentno reševanje škodnega primera, saj je življenje na kmetiji močno prizadeto po takem pomoru«.



Kot nam je še sporočil, so ga iz lovske inšpekcije obvestili, da bodo lisičko prišli ustrelit lovci. Čeprav je zdrava, mlada in nepoškodovana, lovci pa naj ne bi imeli zunaj lovišč pooblastil za ubijanje. Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali video.​