Kroži posnetek nasilnega obračuna v Šiški, moški menda skušal nekaj ukrasti

Družabna omrežja so polna posnetkov. Od duhovitih in zabavnih, do žalostnih, celo nasilnih. Te dni se je na družabnem omrežju pojavil posnetek iz Ljubljane, ki prikazuje fizični obračun, menda zaposlenega v trgovini, z drugim moškim. Posnetek je pospremljen z besedami, da naj bi eden od moških skušal nekaj ukrasti. Kako je prišlo do tega, da se ni poklicalo enostavno policije, ampak je dejanje eskaliralo v nasilje, ni znano, je pa posnetek precej nazoren. Eden od moških med prerivanjem pade na tla, drugi pa ga medtem skuša brcniti. V okolici se je v tem trenutku nahajalo nekaj ljudi, nekajkrat je slišati, da stoječemu moškemu nekaj rečejo, medtem ko je neznana oseba vse dogajanje posnela. Za časa trajanja posnetka ni videti, da bi kdo nasilnega moškega skušal ustaviti.

