Konec junija smo poročali o nasilju z Mihovice pri Šentjerneju, saj so ponoči pred domačo hišo brutalno pretepli Andreja Brečka, ki je prepričan, da sta bila napadalca iz romskega naselja. Andreja sta na njegovi zemlji zamaskirana moška napadla s koli in mu razbila glavo. Izgubil je veliko krvi, poškodbo so mu s šivi oskrbeli v bolnišnici, kamor so ga odpeljali z rešilcem.

Zdaj pa je na družbenem omrežju Facebook zaokrožil posnetek novega kaznivega dejanja, in sicer streljanja.

Ljudska Iniciativa Šentjernej je na omrežju objavila posnetek in zraven dopisala: »Ne, ni iz fronte. Romsko naselje Mihovica, Šentjernej, nocoj ob 21.40. Kam letijo izstrelki? Zgroženi. Lahko v takem okolju sobivamo?«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Po 30 strelov se sliši v enem rafalu. Kalašnik ima 30 nabojev v enem okvirju. 113 je kdo poklical? Sledi izgorelega smodnika na rokah, obrazu ... so vidne še več ur po uporabi orožja. Morda pa na tleh najdejo tudi tulce od nabojev.«

»Država je "prijazna" in vse da, policaji se pa nič ne upajo.«

»Kakšno mnenje ima slovenska policija gleda na vse to me zanima.«

Komentar Policijske postaje Novo mesto

Za komentar, kaj se je zgodilo, smo prosili Policijsko postajo Novo mesto. Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto, nam je pojasnila, da do sedaj zbranih obvestilih nihče ni bil poškodovan

»Potrjujemo, da smo včeraj prejeli obvestilo občanov, da so slišali streljanje na območju naselja Mihovica. Policisti so se na vsa obvestila nemudoma odzvali in preverili okoliščine. Po do sedaj zbranih obvestilih nihče ni bil poškodovan in prav tako nismo prejeli informacij o morebitni premoženjski škodi. Preiskava pa se še nadaljuje.

Ker je postopek še v teku in zaradi varovanja interesa preiskave, vam podrobnejših informacij žal ne moremo posredovati. Poudarjamo pa, da policija takšne dogodke obravnava z največjo resnostjo, pri čemer je naše glavno vodilo zagotavljanje varnosti ljudi ter strokovno in profesionalno vodenje postopkov.«

Odziv mestnega svetnika

Predsednik RCI in samostojni svetnik MO Novo mesto Silvo Mesojedec se je na streljanje odzval s pismom, ki ga je naslovil na predsednika vlade Republike Slovenije, Roberta Goloba, ministrico za pravosodje, Andrejo Katič in ministra za notranje zadeve, Boštjana Poklukarja. Pismo objavljamo v celoti.

»Manj kot mesec dni po odmevnem streljanju v Dobruški vasi, ko je krogla ogrozila življenje občana na njegovem lastnem dvorišču, se je včeraj zgodba ponovila. Novo streljanje, ponovno strah in ponovno dokaz, da država na tem področju odpoveduje. V prilogi vam pošiljam video posnetek, ki zgovorno priča o realnosti, ki jo živimo.

A to ni osamljen primer. Včerajšnje streljanje v novomeškem Žabjaku, deset (10) zabeleženih streljanj v Prekmurju v enem dnevu in podobni dogodki na Kočevskem kažejo na sistematičen in zaskrbljujoč vzorec. Romska populacija, očitno opogumljena zaradi vašega neukrepanja, odkrito izziva in ustrahuje.

Stanje na terenu je alarmantno. Policija, ki bi morala biti garant varnosti, je postala nemočen opazovalec. Njeni pripadniki se trudijo, a so sistemsko ohromljeni. Storilci, pripadniki romske skupnosti, se jim dobesedno posmehujejo v obraz, saj dobro vedo, da policisti nimajo ustreznih pooblastil za učinkovito ukrepanje. Orožje spretno skrijejo, policija pa brez ustreznih nalogov za hišne preiskave, ki jih tožilstvo očitno izdaja preredko in prepozno, ostaja praznih rok.

Vsak strel, ki odjekne, je strel v srce pravne države. Vsakič, ko policija ne more ukrepati, se krepi moč tistih, ki živijo onkraj zakona. Ta nemoč sistema ni le administrativna težava – je neposredna grožnja varnosti vseh državljanov in sporočilo kriminalcem, da so lahko brezskrbni. Mar boste res odlašali in čakali, da bo zaradi zablodele krogle padla nedolžna žrtev? Takrat bo prepozno, odgovornost pa bo neizbrisno vaša. S tem dopisom in priloženim videom od vas ne zahtevam le pozornosti, temveč takojšnje in konkretne ukrepe!

Zagotovite orodja policiji! Spremenite zakonodajo in postopke, da bo policija lahko hitro in učinkovito pridobila naloge za preiskave ob sumu posedovanja orožja. Prekinite neučinkovitost tožilstva! Od tožilskega sistema zahtevajte, da preneha z birokratskim zavlačevanjem in postane partner policije pri zagotavljanju varnosti, ne pa ovira. Vzpostavite ničelno toleranco! Dokažite z dejanji, ne z besedami, da posedovanje in uporaba nelegalnega orožja v tej državi ne bosta tolerirana.

Prenehajte vedno znova sestankovati in brezplodno zapravljati čas. Čas je za učinkovite in odločne ukrepe! Ljudje so prestrašeni in siti vaše brezbrižnosti. Pričakujemo, da boste končno prevzeli odgovornost in zaščitili svoje državljane. S ciljem po lepšem jutrišnjem dnevu!«

Oglejte si posnetek streljanja