Koronavirus iz Hrvaške prinesel v slovenski fitnes: poglejte, kaj je naredil

Da večina okužb v Slovenijo prihaja iz tujine, so se lahko prepričali tudi v enem od fitnes centrov v Sevnici. Bralec nam je poslal povezavo do obvestila fitnes centra, kjer navajajo, da so bili zaradi osebe, ki se je domnevno okužila v Zagrebu, prisiljeni začasno zapreti svoje prostore.»Zaradi osebe, ki je danes zjutraj sporočila, da je pozitivna na covid 19 in se je najverjetneje (po poteku zgodbe) okužila v Zagrebu ter je včeraj zvečer obiskala fitnes v Sevnici, obveščamo, da fitnes v Sevnici preventivno zapiramo za vsaj naslednje tri dni! Fitnes je v celoti razkužen in sicer varen za uporabo, vendar smo se odločili, da vseeno ravnamo odgovorno. Prosimo za razumevanje!« je zapisalo vodstvo fitnes centra.Začasno zapiranje javnih prostorov bo, kot kaže, naša nova realnost, s katero se bodo morali sprijazniti tako osebni trenerji, ki se spopadajo s finančnimi težavami, kot tudi vadbe željni posamezniki, ki lahko do nekaterih vadbenih pripomočkov dostopajo le v fitnes centrih.Bralec je zapisal, da je vesel, da je oseba svoje zdravstveno stanje sporočila in s tem verjetno preprečila, da bi se virus širil še na ostale obiskovalce.V Sloveniji je bilo med 22. in 29. junijem potrjenih 64 primerov, od tega 25 primerov vnesenih iz tujine (11 BiH, 7 Srbija, 4 Kosovo, 2 Hrvaška, 1 Kazahstan), 18 primerov, ki so povezani v vnesenimi primeri, 18 primerov, povezanih z lokalnim virusom okužbe, in trije, za katere ni znan vir okužbe.