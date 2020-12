Take gneče na meji ni bilo že mesece, pravi potnik (VIDEO)

Na meji s Slovenijo že od jutra nastaja velika gneča, poročajo hrvaški mediji. Po podatkih portala promet.si se na Obrežju za izstop iz države čaka približno pol ure. Največ je bilo treba čakati eno uro.Bralec hrvaškega medija Index.hr je poslal jutranji posnetek z meje, ki ga je posnel okoli 6. ure. »Vsako jutro se odpravim na teren v Slovenijo in že včeraj je bil kaos pri vstopu v Hrvaško in s tem večurno čakanje, a kolona niti približno ni bila takšna kot danes ob 5.40. Popoldne, ko se bom vračal, pričakujem še večjo gnečo in večurno čakanje, ker je promet proti Zagrebu zgoščen iz smeri Slovenije. In tega nisem videl že mesece,« je napisal bralec in delil video.Čakalna doba za izstop iz Slovenije je na mejnih prehodih Starod, Obrežje, Gruškovje, Zavrč in Pince, kjer se čaka tudi do 2,5 ure.V Avstriji pred predorom Karavanke je daljši zastoj proti Sloveniji, ki je dolg 10 kilometrov. Predor občasno zapirajo zaradi zastoja in poostrenega nadzora pri vstopu v Slovenijo. »Na vstopni kontrolni točki policije na Karavankah je zaradi zelo povečanega prometa zastoj na avstrijski strani proti Slovenij. Posledično se zaradi varnosti občasno zapira predor Karavanke v smeri Slovenije. Po zadnjih podatkih je na avstrijski strani pred predorom Karavanke v smeri Slovenije nastal zastoj v dolžini 10 kilometrov. Na Karavankah se kontrola že od včeraj opravlja na obeh kontrolnih pasovih. Pričakuje se tudi povečanje prometa na Ljubelju. Prosimo za strpnost in razumevanje,« opozarjajo na kranjski policijski upravi.