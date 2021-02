Kdo je boljši: Varga ali Cavazza?

Oglasila se nam je bralka, ki jo je močno razveselil članek v tiskani izdaji, z naslovom Varga priljubljenejši od Cavazze , ki se nanaša na televizijski seriji oz. kriminalista, ki jih igratainSvoje mnenje je podala še sama: »Varga je odlično odigral vlogo. In govoril razločno. Cavazza je rahlo samovšečen, tudi govoril je nerazločno.«»Prebrala sem vse štiri Golobove knjige, ki so res odlične. In zanimivo, že ob branju Jezera sem si inšpektorja predstavljala v približni podobi Varge, ne da bi sploh pomislila na tega igralca. Zato mi je Cavazza malo neprijetno zmotil to podobo. In še ta zanimivost, da pa je Golob izjavil, da je ob pisanju knjige imel v mislih podobno Cavazze.«»Zelo žal bi mi bilo, če nadaljevanka Jezero ne bi bila bolj uspešna zaradi slabše izbire igralcev in sploh zaradi nerazločne izgovorjave skoraj polovice igralcev v prvi seriji. Močno upam, da bodo pomanjkljivosti 1. serije, omenjene večkrat v več medijih, v naslednjih serijah popravljene. In da bomo v Novicah še naprej brali pohvalne in tudi dobre kritične članke,« je še zapisala naša zvesta bralka.Kaj pa menite vi? Varga ali Cavazza?