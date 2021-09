Katastrofa v hribih! Poglejte, kaj je dvignilo pritisk naši bralki (VIDEO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

»Katastrofa do obnašanja do živali v hribih,« se jezi bralka. Sprašuje se, kaj bi na to porekli slovenski kmetje, ki zaradi neumnosti obiskovalcev izgubijo živiNo. Na enem od družabnih omrežij se je namreč znašel posnetek iz hribov, ki prikazuje kravo, ki v svoj gobec vzame pločevinko piva in jo skuša prežvečiti. Na srečo ji to ni uspelo in jo je izpljunila. Kako bi se končalo, če bi jo uspešno spravila v svoj želodec, nočemo niti pomisliti.Kako je pločevinka zašla na pašnik? Zdi se, da so si ljudje privoščili piknik na njihovem teritoriju. Krava se jim je približala in si enostavno postregla s tistim, kar je našla. Tokrat je imela srečo.