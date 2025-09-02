PRVI ŠOLSKI DAN

Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)

Kje je ministrstvo za šolstvo, ki bi moralo glasno opozarjati, da je tak način »zabave« na prvi šolski dan popolnoma nesprejemljiv, sprašuje bralec Pavel.
Fotografija: Čopova ulica v prestolnici FOTO: Bralec Pavel
Čopova ulica v prestolnici FOTO: Bralec Pavel

A. G.
02.09.2025 ob 09:51
A. G.
02.09.2025 ob 09:51

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Pavel, ki je včerajšnje dogajanje na prvi šolski dan v prestolnici primerjal s fantovščinami, ki se prepogosto tragično končajo.

Ulice prestolnice so bile polne dijakov, ki so zakorakali v šolske klopi, tam pa so jih po običaju, ki se je razcvetel po gimnazijah in drugih srednjih šolah v zadnjih letih, »ožigosali« z barvami.

FOTO: Bralec Pavel
FOTO: Bralec Pavel

»Spoštovani, želel bi vas obvestiti, kaj se je dogajalo danes na 1. šolski dan na Čopovi ulici v Ljubljani, ki je bila polna mladih. Prvošolke in prvošolce so sprejali z zelo škodljivimi spreji od glave do nog, tudi po laseh. Zaradi nenehnega sprejanja je bil zrak popolnoma zastrupljen in vnetljiv,« je zapis začel bralec.

In nadaljeval: »Kot vidite na eni od fotografij, je samo Mreža mlada ulica opozarjala na zelo škodljive učinke spreja! Ta običaj je popolnoma nesprejemljiv in primerljiv s fantovščinami, ki se prepogosto tragično končajo! Barve, s katerimi so mlade pobarvali tudi po laseh, so zelo vnetljive in glede na to, da so tudi kadili cigarete, bi se lahko kakšna obleka vžgala in posledica bi bile zelo hude opekline. Kje je ministrstvo za šolstvo, ki bi moralo glasno opozarjati, da je tak način 'zabave' na prvi šolski dan popolnoma nesprejemljiv! Povsem drugačne vrednote bi na ta dan morale prevladovati!«

Opozorilo o nevarnosti sprejev FOTO: Bralec Pavel
Opozorilo o nevarnosti sprejev FOTO: Bralec Pavel

Zelo objestni

Tudi bralko Evo je dogajanje po centru Ljubljane spravilo v slabo voljo. »Fazani so bili vsi posprejani in popisani. Sprejali so se z barvami za stene, pisali eden po drugem z alkoholnimi flomastri. Po oblekah, telesu, obrazih, torbah, športnih copatih. Povsod je bila gneča, sprejali so tudi, ko so mimo hodili ljudje, tako da je bilo treba ves čas paziti, da ni kaj vate priletelo. V glavnem zelo objestni. V centru mesta so se celo stepli. Kaos v glavnem!«

image_alt
Poglejte našo ministrico na prvi šolski dan »kar nekaj jeseni nazaj« (FOTO)

image_alt
Pismo slovenske profesorice, ki odmeva, Slovenci pa: »Moj globok poklon«

image_alt
Šolarji znova v šolske klopi: adijo telefoni, prihajajo nove omejitve

