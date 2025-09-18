Kam je izginil Darsovec, ki je na avtocestah zabaval vso Slovenijo? (FOTO)

Gotovo se tudi vi spomnite napisov na elektronskih tablah na slovenskih avtocestah, kot so »Kampiraj v naravi, ne na levem pasu«, »Nisi hlod, ne vozi nasekan« in »Lep avto! Pa ima smernike?«. Na naše uredništvo se je obrnil bralec Tadej, ki je opazil, da se takšni šaljivi napisi ne pojavljajo več. »Škoda, res so bili zabavni,« je potarnal.

Oseba oziroma ekipa na Darsu, zadolžena za ustvarjanje šaljivih napisov, je bila še posebej kreativna v času različnih praznikov. »Vozi trezen, sicer bomo povedali mami,« so zapisali ob materinskem dnevu, v času božičnih praznikov pa: »Božiček vidi, če voziš prehitro.«

Razočarali niso niti za valentinovo, ob teh napisih je bil ganjen marsikdo: »Nekdo te ima rad. Vozi varno!«, »S tabo je svet lepši. Vozi previdno!« in »Ljubezen nima omejitve. Hitrost vožnje jo ima.«

Je avtor sploh še zaposlen na Darsu?

Na Dars smo naslovili vprašanja, ali je avtor/ica zabavnih in izobraževalnih dovtipov še zaposlena pri njih in zakaj se tovrstni napisi ne pojavljajo več. Kot so nam pojasnili, na elektronskih tablah še vedno objavljajo napise za povečanje prometne varnosti, pri tem pa sodelujejo v posameznih preventivnih kampanjah, ki jih koordinira Agencija RS za varnost prometa (AVP).

»Nazadnje smo se med 16. in 26. junijem 2025 pridružili akciji Alkohol in droge, v okviru katere so bili na elektronskih tablah prikazani opozorilni napisi za ozaveščanje voznikov,« so še zapisali.

Napisi na avtocestah. FOTO: Dars/FB

Opozarjanje na morebitno nevarnost je prioriteta

»Pomembno je poudariti, da imajo naši napisi na temo prometne varnosti najnižjo prioriteto prikazovanja na elektronskih tablah. Če se na odseku, kjer je tabla nameščena, pojavi nevarnost, na primer prometna nesreča, zastoj, megla ali druge okoliščine, se na tablah vedno prednostno prikažejo obvestila o tej nevarnosti. Takoj za njimi pa se izvaja tudi sistem dinamičnega vodenja prometa, ki se prilagaja trenutnemu prometnemu stanju,« zagotavljajo na Darsu.

Pristojni so nam pojasnili še, da pri pripravi šaljivih in izobraževalnih dovtipov praviloma sodeluje več njihovih sodelavcev. »Posameznega avtorja, ki bi bil izključno zadolžen za pripravo teh sporočil, nimamo zaposlenega,« zagotavljajo.

