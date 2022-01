Kako je videti garsonjera v Ljubljani, ki stane 6600 evrov za vsak kvadrat (FOTO)

Nekateri napovedujejo, da se bo rast cen nepremičnin v Sloveniji ustavila. A za zdaj se zdi, če sodimo po cenah ob objavljenih oglasih (to seveda ne pomeni, da se po takšnih cenah posli tudi sklepajo), še ne bo zgodilo tako kmalu. Bralci ste nas opozorili na oglas, ki se je znašel na najbolj znanem nepremičninskem portalu pri nas, v katerem prodajajo garsonjero v Ljubljani na odlični lokaciji za 66.000 tisoč evrov. Na prvo žogo bi rekli, da je to poceni, a ni vse tako enostavno.

Oglas za garsonjero, veliko deset kvadratnih metrov, ki se nahaja v bližini ljubljanskega Tivolija, je objavila agencija. Bodoči lastnik ima v sobi mini kuhinjo, posteljo, omaro, pa tudi tuš kabino in stranišče, ki od preostalega prostora nista ločena s steno, temveč z zaveso (iz fotografije ni razvidna). Omaro agencija opiše kot zelo prostorno za eno osebo. V garsonjeri bo za stanovalca dovolj svetlobe, saj ima okno in še balkonska vrata. Balkona, na katerega lahko postavite mizico in sedež, nima, je pa lastniku na voljo skupna terasa. Blok se ponaša tudi s skupno kolesarnico, stanovalci pa lahko brezplačno parkirajo pred blokom.

Od novega lastnika pričakujejo, da bo za vsak kvadratni meter garsonjere na odlični lokaciji (pet minut peš od centra), kot pišejo, odštel 6600 evrov.

