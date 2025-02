Bralka Polona nujno potrebovala zdravniško pomoč na 112, a klica v sili ji ni uspelo vzpostaviti

Nesreča nikoli ne počiva, in ko potrebujemo nujno zdravniško pomoč, pomoč gasilcev, gorskih, jamarskih reševalcev ali policije, pokličemo številko 112, kjer koli v Evropski uniji smo. Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje svetujejo, da ob primeru nesreče v prvi vrsti ohranimo mirno kri.

A če v kritičnem trenutku številke ne moremo priklicati, kako takrat ohraniti mirno kri? Kako je v današnjem času napredne tehnologije sploh mogoče, da klic v sili ne deluje? Na nas se je s slednjim vprašanjem obrnila bralka Polona, ki konec lanskega leta ni mogla priklicati številke 112.

»V nedeljo, 29. decembra 2024, so pri podjetju Telekom nastale težave in človek, ki je potreboval nujno medicinsko pomoč, te ni mogel poklicati. Trikrat zaporedoma je bilo klicano na številko 112, pa vendar do vzpostavitve povezave ni prišlo. Pri današnji tehnologiji pričakujemo, da bomo, tudi če ni signala, vsaj klic v sili lahko opravili, pa vendar ni tako. Še dobro, da je drug prisoten uporabljal storitve drugega operaterja in je lahko poklical na številko 112, klic v sili. Telekom sicer odgovarja: 'Žal je v omenjenem času prišlo do nepravilnosti v delovanju bližnje bazne postaje. Težave so bile v delovanju 4G/LTE-omrežja, posledično tudi pri klicih prek tehnologije VoLTE. S klici prek tehnologije GSM v omenjenem času ni bilo težav.' Da se razumemo, klici prek tehnologije GSM (Global System Mobile – 1. Generacija) so klici, ki bi bili izvedeni prek mobitela, ki vsebuje le SIM kartico in je v omrežju operaterja (to, kar smo imeli pred 30 leti) ... «

Enotna telefonska številka za klic v sili v Evropski uniji je 112.

Za komentar smo prosili Telekom Slovenije. Vesna Stojanović nam je odgovorila, da so gospo Polono že v predhodnih kontaktih seznanili z namero po izboljšanju pokrivanja v naselju, kjer prebiva.

»V ta namen je v načrtu postavitev nove bazne postaje, za katero so postopki že v teku, trenutno v fazi projektiranja. Postopki za to bazno postajo torej napredujejo, se pa z gospo strinjamo, da so dolgotrajni.

V konkretnem primeru, ki ga gospa Polona navaja, je prišlo do določenih nepravilnosti v delovanju obstoječe bazne postaje, ki do vklopa nove in bližje pokriva strankino območje. Klici, tudi nujni klic na 112, so na mobilnem omrežju nemoteno potekali le prek tehnologije GSM. Na ta način je bil na številko 112 na našem omrežju na dan 29. decembra 2024 opravljen tudi klic v primeru gospe Polone.

Klici na 112 se sicer obravnavajo prednostno in po potrebi potekajo tudi po omrežju drugega operaterja, če ta na lokaciji klica zagotavlja boljši mobilni signal. Z medoperaterskim sodelovanjem pri posredovanju klicev na številko 112 je zagotovljeno, da so tovrstni klici uporabnikom na voljo v največji možni meri.«

Klic na številko 112 opravite, če: potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije.

opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja.

ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Vklop letalskega načina

Pisal nam je tudi bralec Andrej s podobno težavo. »Ko sem pred nekaj dnevi klical urgenco, številke 112 nisem uspel priklicati. Sicer imamo že tako slabši signal, pa mi klici večinoma delajo prek wifija, ampak ravno v tem trenutku ni nič delalo. To me je presenetilo, ker sem bil prepričan, da klic na 112 dela v vsakem primeru, pa je prekinjalo in ven metalo. Ko sem kasneje poklical na Telekom, so mi svetovali, naj v takšnih primerih vklopim letalski način, pa mi klic prek wifija vzpostavi. To načeloma funkcionira, samo moraš imeti vklopljeno to funkcijo.«

Vesna Stojanović iz Telekoma Slovenije je pojasnila, da gre v primeru, ki ga je opisal bralec Andrej, za klice VoWiFi. »Prednost teh klicev je, da potekajo prek brezžičnega omrežja WiFi, kar pride prav, če signal mobilnega operaterja ni na voljo, je pa na voljo brezžično omrežje WiFi, npr. domače omrežje. Pri tem se klici in sporočila obračunajo po enaki ceni kot klasični klici ali SMS-sporočila v Sloveniji oz. se porabljajo iz vključenih količin paketa uporabnika. Gospodu Andreju so sodelavci na tehnični pomoči vklop letalskega načina svetovali, ker se na ta način izklopi povezovanje mobitela v mobilno omrežje, zato da se mobitel povezuje izključno v omrežje WiFi. To pri nekaterih mobitelih (ne pa vseh) omogoča boljše delovanje klica VoWiFi.«

Pripravljajo rešitev

Ker si v Telekomu Slovenije želijo, da bi bili klici na številko 112 dosegljivi čim širšemu krogu uporabnikov, pripravljajo rešitev. »Klici na številko 112 tudi v primeru uporabe storitve VoWiFi še vedno potekajo prek mobilnega omrežja. Iz navedenega je razbrati, da se gospod Andrej nahaja na lokaciji s šibkejšim mobilnim signalom. Zato tudi uporablja VoWiFi, hkrati pa prav zato ni mogel vzpostaviti klica na številko 112. V Telekomu Slovenije z željo, da bi bili klici na številko 112 dosegljivi čim širšemu krogu uporabnikov, pripravljamo rešitev, s katero bodo ti na voljo tudi prek klicev VoWiFi. Načrtujemo, da bo uporabnikom na voljo predvidoma v letošnjem letu.«

Klici na številko 112 trenutno potekajo prek mobilnih omrežij, pri tem pa je za zagotavljanje klica vseeno, ali gre za starejšo ali novejšo generacijo mobilne tehnologije (2G, 3G, 4G/LTE ali 5G), medtem ko prenos klica na številko 112 prek omrežja WiFi še ni mogoč, dodaja Stojanovićeva.

Klic na številko 112 ima tudi dodatne zakonske zahteve, saj gre za številko, ki je namenjena reševanju življenj. »V ta namen je treba vzpostaviti ustrezno tehnično rešitev, ki bo omogočala vzpostavitev klica na številko 112, skladno z vsemi zakonskimi zahtevami, ki veljajo za to številko, in sicer ne glede na to, prek katere tehnologije bo klic potekal – enostavno glede na to, kateri signal bo na voljo. Pri tem gre za kompleksno tehnično rešitev, ki upošteva tako različne modele mobitelov kot medoperatersko povezljivost ter povezljivost z državnim sistemom številke 112 – v primeru klicev prek WiFi je predvsem vprašanje zagotavljanja podatka o lokaciji klicev,« je zaključila Stojanovićeva.

Zakonske zahteve za klic na številko 112 klici morajo biti brezplačni tako z mobilnih kot s fiksnih telefonov in iz telefonskih govorilnic;

številka 112 mora biti dostopna 24 ur na dan, vse dni v letu;

ob klicu na številko 112 se samodejno pridobijo podatki o telefonski številki in lokaciji kličočega (to je v nujnih primerih zelo pomembno, še posebej, ko oseba, ki potrebuje pomoč, ne more ali ne zna povedati, kje se nahaja);

zagotovljena mora biti možnost pošiljanja besedilnega sporočila (SMS) na številko 112, kar je še posebej pomembno za gluhe in naglušne osebe.

Klic v sili SMS Možnost pošiljanja sporočil SMS na številko 112 so uvedli 11. februarja 2012 na mednarodni dan številke 112.

