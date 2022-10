Kaj se dogaja z računi? Bralci so zaskrbljeni

Že res, da nas računi, ki jih mesečno dobivamo v poštne nabiralnike, spravljajo v slabo voljo in nam, ko se cene dvignejo, povzročajo sive lase, a vseeno smo še bolj zaskrbljeni, če se kdaj zgodi, da jih ni. To se je v tem mesecu zgodilo odjemalcem električne energije, ki so naročniki pri podjetju Gen-I. Da se dogaja nekaj nenavadnega in da je prišlo do zamud, so nas opozorili bralci, pristojni pa so nam potrdili, da informacije držijo.

»Gen-i še do danes ni naredil odčitavanja porabe električne energije. Običajno je samodejno odčitavanje porabe električne energije 1. v mesecu in stanje porabe ter račun do 5. v mesecu. Danes smo že 12.10.2022 pa še vedno ni porabe in tudi računa ne. So krive menjave v vrhu GEN i ? Če pa ne no računa, bomo pa še bolj veseli, zastonj električna energija,« je zapisal bralec Damjan.

Kaj se dogaja je zanimalo tudi bralca Elijo, ki je zapisal. »Pozanimajte se na družbi GEN-I zakaj ta mesec zamujajo računi za elektriko. Skoraj vsak drugi mesec je vmes sobota ali pa nedelja, pa nikoli ni bilo takšne zamude.«

V Gen-I potrjujejo, da je prišlo do zamud. Pojasili so tudi, zakaj. »Informacija, da bodo ta mesec računi izdani nekoliko kasneje, drži. Razlog za kasnejšo izdajo računov je v prilagoditvi sistemov za izdajo računov zaradi spremenjenega DDV. Od 1.9.2022 je namreč v veljavi zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, po katerem bo od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 DDV na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje za vse uporabnike znižan z 22 na 9,5 odstotka.