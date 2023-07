Kaj se dogaja v ZD Moste: zdravniki odhajajo, kdo bo poskrbel za otroke?

Pred časom se nam je oglasila mama, ki je svojega otroka pred vstopom v prvi razred še uspela cepiti v ZD Moste s prvim odmerkom cepiva, a se je zapletlo pri revakcinaciji z drugim odmerkom, ki ga običajno zdravniki speljejo po prvem mesecu. Po mesecu dni je mama želela otroka naročiti na revakcinacijo - to se je dogajalo pred slabim mesecem -, a je bila pri tem neuspešna in nemočna.

V tem času je imela kar nekaj pogovorov z zaposlenimi na informacijah zdravstvenega domova, medicinskimi sestrami, a do termina za cepljenje ni prišla. Kar niti ni nenavadno, sodeč po tem, kar smo uspeli izvedeti.

Dva od treh šolskih zdravnikov v ZD Moste sta odšla v pokoj s 1. julijem (Irena Franja Gorišek in Vlasta Pacek Premru), medtem ko je še edina šolska zdravnica Irena Gracar odsotna vse do 30. septembra.

Ker do konca septembra v ZD Moste ni nobenega zdravnika, ki bi zdravil šolske otroke, so vse tri šolske zdravnike vpoklicali iz ZD Polje, tam pa do 1. septembra zaprli ambulanto za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine.

Kot smo neuradno izvedeli, morajo ti trije zdravniki iz ZD Polje v času dopusta zagotoviti nemoteno delo, tako da je vsaj eden od njih v dopoldanskem, drugi pa v popoldanskem terminu, kar pa povzroča nekaj slabe volje. Ne le med zaposlenimi, temveč, kot kaže, tudi med starši, ki jim ne uspe priklicati ambulante.

Razlog tiči v tem, da v teh dneh dela le ena zdravnica, ki nadomešča štiri ostale, imajo pa le en telefon, ki nenehno zvoni. Kličejo ne le starši, ki se želijo naročiti na revakcinacijo, ali starši bolnih otrok, temveč tudi starši, ki so prejeli obvestilo o odhodu v pokoj dveh zdravnic in kličejo za opredelitev oziroma informacije.

Naša bralka kljub vestnemu klicanju ni imela sreče ali pa dovolj hitrih prstov pri naročanju otroka v ZD Moste. O zapletu je obvestila pediatra, ki ga ima njen otrok v ZD Bežigrad. Z razgibano mrežo zdravstvenih domov se je to izkazalo za dobro stvar, saj ji je pediater prišel nasproti in bo cepil otroka.

Kaj pravijo v ZD Ljubljana?

V ZD Ljubljana pravijo, da imajo objavljene razpise za zdravnike, ki se bodo v tem letu upokojili, a pri tem poudarjajo, »da je poklic pediatra v osnovnem zdravstvu vse bolj deficitaren«. V primeru, da so starši ostali brez zdravnika, lahko izberejo zdravnika v drugi enoti ZD Ljubljana, če jih zdravnik še opredeljuje. To si lahko ogledate na tem naslovi s seznamom zdravnikov, ki sprejemajo nove paciente: https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_content&view=article&id=954&Itemid=2870&lang=sl

Pred vstopom v šolo je obvezno cepljenje otrok proti hepatitisu B (1. in 2. odmerek) in drugi odmerek proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (prvi odmerek so prejeli otroci med 11 do 18. mesecem).

Po prvem odmerku hepatitisa B je priporočljiva revakcinacija po prvem mesecu. Bralko je zanimalo, ali je kaj narobe, ker je od prvega odmerka minilo že dva meseca? »Presledek med cepljenji je en mesec, lahko pa se podaljša do šest mesecev, kar pa ne vpliva na zmanjšanje učinka tega cepiva,« pojasnjujejo iz ZD Ljubljana, kjer so prepričani, da bodo vsi otroci prišli pravočasno na vrsto, saj da v ZD Moste Polje »šolskih zdravnikov ne primanjkuje«.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.