Kaj se dogaja? Plačilni promet v evrih se je sesul po vsej EU

Sinoči se je na nas obrnil bralec z vprašanjem: »Kaj se dogaja na Banki Slovenije? Hitra nakazila in nakazila večjih zneskov trenutno niso možna. NLB se opravičuje. 'Zaradi tehničnih težav v plačilnem sistemu TARGET pri Banki Slovenije, plačila oddana kot nujna in plačila nad 50.000 EUR za prejemnike drugih bank trenutno ne procesirajo. Zaradi navedene težave prihaja tudi do zastoja pri procesiranju SEPA čezmejnih kreditnih plačil, tako za prilivna in odlivna plačila. Za nevšečnosti se vam iskreno opravičujemo.'«

Na Banki Sloveniji smo preverili, kaj se je dogajalo v plačilnem prometu. »Sistem storitev TARGET, ki ga upravlja Evrosistem in je namenjen poravnavi plačil (večinoma) velikih vrednosti, poslov z vrednostnimi papirji in takojšnjih plačil, se je včeraj soočal s tehničnimi težavami, zaradi katerih medbančna plačila določen čas niso bila mogoča. Po odpravi tehničnih težav sistem od včeraj zvečer ponovno deluje,« so nam odgovorili.

Na spletnih straneh Evropske centralne banke (ECB) je bilo navedeno, da je bil plačilni promet v evrih znotraj Evropske unije onemogočen zaradi tehničnih težav oziroma »okvare strojne komponente«. Evrosistem sicer dnevno obdeluje transakcije v vrednosti 1.900 milijard evrov.

Do izpada je prišlo okoli 11. ure dopoldan, okoli 18.20 pa so sporočili, da sistem ponovno deluje, potem ko je bila prejšnja težava, ki je vplivala na vhodno in izhodno komunikacijo med aplikacijami (A2A) zaradi okvare strojne komponente, uspešno odpravljena.

Zaradi izpada so rok za uporabniška plačila podaljšali do 23. ure, medtem ko so rok za medbančna plačila podaljšali do polnoči.

ECB je ob tem sporočila, da je bil med incidentom zavrnjen določen delež transakcij, poslanih v sistem T2, zato je pozvala stranke, naj preverijo in ponovno pošljejo zavrnjene transakcije.

