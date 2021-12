Kaj se dogaja? PCR-testirno točko na Metelkovi pospravljajo (FOTO)

»Drive in na Metelkovi, kjer poteka testiranje na okužbo z novim koronavirusom s PCR-testom pospravljajo. Je ne bo več? Kaj se dogaja?«, se je na nas obrnila bralka in nam poslala dve fotografiji z lokacije, iz katerih je razvidno, da so testirno mesto, ki je bilo na parkirišču postavljeno leto in pol, umaknili.

Testirno mesto bo odslej v Stožicah (vhod 1 in 2). »Od četrtka, 23. decembra 2021, bodo PCR odvzemi brisov na vstopni točki ZD Ljubljana po sistemu »drive-in« zaradi boljše dostopnosti potekali na novi lokaciji, v garažni hiši Stožice (vhod 1 in 2) in ne več na parkirišču ob Metelkovi ulici,« so sporočili z ZD Ljubljana.

FOTO: P. P.

Kot so opozorili, še vedno velja, da ljudje v primeru simptomov in znakov okužbe (prehlad, kašelj, vročina, izguba voha, izguba okusa, prebavne težave), ostanejo doma in se posvetujejo z osebnim ali dežurnim zdravnikom po telefonu oziroma elektronski pošti ter sledijo prejetim navodilom. Na odvzem brisa jih naroči osebni zdravnik na podlagi njihove klinične slike. Na PCR-testiranje pa naj s seboj obvezno prinesejo osebno in zdravstveno kartico.

Tisti, ki imajo pozitiven rezultat pri samotestiranju, se morajo za test PCR obvezno naročiti na telefonski številki 031 619 359 ali 031 619 255. Ob naročanju pa morajo navesti številko iz kartice zdravstvenega zavarovanja, pa tudi svojo mobilno telefonsko številko za obveščanje o rezultatih testiranja. Na testiranje naj s seboj obvezno prinesejo osebno in zdravstveno kartico ter primerno zaščiteno testno ploščico (dokazilo o pozitivnem rezultatu v primeru samotestiranja).

Nenaročenih na PCR-testiranje ne sprejemajo.

Vstopna točka za odvzem brisvo za PCR trestiranje na Metelkovi, je bila največja vstopna točka v Sloveniji, saj je poleg Ljubljane pokrivala tudi področje Medvod, Vrhnike, Grosuplja in Ivančne Gorice. Po novem se ta točka seli v Stožice.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.