Kaj se dogaja ob Zbiljskem jezeru? Množica presenetila sprehajalko (FOTO)

Le streljaj od Ljubljane se te dni odvija prava poslastica za ljubitelje ameriške kavbojske kulture. Ob Zbiljskem jezeru, ki je sicer med vikendi preplavljeno s turisti, se ta vikend nahajajo čisto pravi kavboji. Tisti s klobuki, konji in podkovanimi škornji. Plesno, kulinarično in vse splošno ljubiteljsko druženje je občudovala tudi bralka Mina, ki nam je poslala nekaj fotografij pestrega dogajanja.

FOTO: Bralka Mina

FOTO: Bralka Mina

FOTO: Bralka Mina

Program obsega brezplačne delavnice country plesov v vrstah, plesni show program in tekmovanje v country plesih, koncerte priznanih country skupin, delavnice peke na žaru in pripravljanja low & slow barbecueja, mednarodno barbecue tekmovanje ter tematsko barbecue kulinarično ponudbo hrane in slovenskega craft piva. Za obiskovalce je zanimivo tudi metanje lasa in podkve ter jahanje ameriških pasem konjev.

FOTO: Bralka Mina

