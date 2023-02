Kaj se dogaja na Tavčarjevi v Ljubljani? Na kraju reševalci in policija

Bralec, ki se je danes pred poldnevom mudil na Tavčarjevi ulici, je pred sodiščem opazil reševalno vozilo, ki je imelo prižgane opozorilne luči. Nekaj metrov za njim je bilo še policijsko vozilo, reševalci pa naj bi eno osebo odpeljali.

»Spet se nekaj dogajanja na sodišču,« nam je sporočil in pripel fotografijo. Opomnil nas je še na nedavni dogodek, ko so omenjeno sodišče evakuirali zaradi bombnega preplaha.

Iz Policijske uprave Ljubljana so nam glede omenjenega primera odgovorili: »Policija ni obveščena o nobenem dogodku na tem območju. Drži da so policisti tam naključno izvajali druge naloge policije, narava posredovanja reševalne službe pa nam ni znana in ni v povezavi z delom policije.«

Podobno tudi z Okrožnega sodišča v Ljubljani: »Vaših informacij ne moremo potrditi, saj sodišče konkretno o dogodku ni obveščeno in v njem ni bilo udeleženo.«

Komu so reševalci pomagali, ostaja zavito v tančico skrivnosti. Upamo le lahko, da se je vse dobro končalo.

