Kaj lahko storite, če ste v večkilometrskem zastoju obtičali ob najbolj nepravem času?

Poletje ne prinaša le visokih temperatur, temveč tudi zgoščen promet na slovenskih avtocestah. V teh dneh, ko se začenja vrhunec turistične sezone, številne Slovence skrbi, kako bodo varno in pravočasno prispeli na cilj – še posebej, če gre za tako občutljive primere, kot je odhod v porodnišnico.

Simbolična fotografija. FOTO: Delo UI

Najprej pokličite 112 – v nujnih primerih pa tudi 113

Na naše uredništvo se je obrnila bralka iz Logatca, ki ima predviden datum poroda čez približno dva tedna, ravno v času pričakovanih prometnih konic. Ker namerava roditi v ljubljanski porodnišnici, se bo tja predvidoma odpravila z avtomobilom. Zaskrbljena je, kaj lahko stori, če ji doma ali na poti v porodnišnico odteče voda in s partnerjem obtičita v prometnem zastoju, saj bi v takem primeru vsaka minuta lahko štela.

Na Policijski upravi Ljubljana svetujejo, da se vozniki – posebej tisti v občutljivih življenjskih obdobjih, kot so nosečnice tik pred porodom – na pot ustrezno pripravijo in jo načrtujejo vnaprej. Če pa pride do zapleta, kot je npr. začetek poroda v avtu sredi avtocestnega zastoja, naj oseba takoj pokliče številko 112.

»Na tej številki jim bodo nudili ustrezne nasvete in ocenili resnost situacije,« sporočajo iz PU Ljubljana. Dodajajo, da v izjemnih primerih, ko je ogroženo zdravje ali življenje, lahko pokličejo tudi interventno številko 113 – torej neposredno policijo. Operativno-komunikacijski center policije bo v takih primerih presodil situacijo in po potrebi v sodelovanju z drugimi službami poskrbel za spremstvo ali drugo obliko pomoči.

Vsak primer obravnavajo individualno

Simbolična fotografija. FOTO: Delo UI

Policija poudarja, da o nujnosti pomoči vedno odloča pristojni center, zato je ključnega pomena, da osebe, ki potrebujejo pomoč, pokličejo čim prej in pri tem natančno opišejo okoliščine.

Čeprav policija takšnih primerov statistično ne beleži posebej, izkušnje kažejo, da vsako leto pride do situacij, ko policisti pomagajo ljudem v hudih osebnih stiskah, predvsem na poti do bolnišnic.

Policija tako bralki svetuje, da najprej pokliče 112. Če bodo tam presodili, da je nujna tudi pomoč policije, bodo sami sprožili povezavo z 113. »Varovanje življenja in osebne varnosti je ena temeljnih dolžnosti policije,« še poudarjajo in dodajajo: »V primeru izrednega dogodka, ki bi zahteval takojšnje posredovanje, bosta tako regijski center za obveščanje (112) in dispečerski center zdravstva, kot operativno komunikacijski center policije (113) storila vse potrebno, da se zagotovi čim hitrejša in primerna pomoč.«

Ste tudi sami kdaj doživeli kaj podobnega? Pišite nam.