Kaj je počel na avtocesti? Bralka Ana pravi, da se ljudem meša (VIDEO)

Na slovenskih cestah, ki vodijo do hrvaške meje in krajev ob Obali, je v zadnjih tednih že močno poveča promet. Še posebej veliko vozil je na cesti danes, saj zaradi praznika pri naših severnih in južnih sosedih dela prost dan in si številni želijo na Hrvaško. Nekatere pa, kot kaže, gneča spravlja ob živce tako zelo, da delajo na cestah velike in strašne neumnosti. Eno izmed teh si je privoščil voznik, ki ga je pri nevarnem početju posnela naša bralka Ana.

Za pot od ljubljanskega Rudnika do Vrhnike je potrebovala neverjetno uro in pol. Pri izvozu Center pa je ujela v svoj objektiv nevarno ravnanje voznika in ostala brez besed. »Ljudem se meša,« je bil edini komentar, ki ga je uspela pripisati ob videnem.

Na prometnoinformacijskem portalu so zapisali, naj vozniki danes pričakujejo, da bo gost promet v smeri od Avstrije proti Hrvaški zaradi že omenjenega praznika v Avstriji, Švici, Poljski, delu Nemčije in na Hrvaškem. Podobno napovedujejo tudi za konec tedna. Povečan promet bo v obratni smeri zaradi vračanja turistov proti Avstriji.

In kakšne so sicer razmere na cestah?

Zastoji so:

na ljubljanski severni in zahodni obvoznici od Celovške proti Kozarjam in na ljubljanski južni obvoznici od Malenc proti razcepu Kozarje in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki;

od Celovške proti Kozarjam in na od Malenc proti razcepu Kozarje in naprej po proti Vrhniki; na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano v obe smeri;

na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano v obe smeri; na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid in pred predorom Karavanke proti Avstriji;

pred predorom Šentvid in pred predorom Karavanke proti Avstriji; na cestah Ljubljana - Brezovica - Vrhnika, Seča - MP Sečovlje in Šmarje - Koper.

Zamude:

- Koper - Ljubljana približno ena ura;

- Ljubljana - Koper približno ena ura.