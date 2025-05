Jutranji vlak iz Zasavja z več kot 40-minutno zamudo, bralka Tina: »To je preseglo vse meje«

Zjutraj, ko se Slovenija prebuja, ljudje iz vseh smeri države že potujejo proti prestolnici. Mnogi za to izberejo javni prevoz. A v torek zjutraj je ena od njih, bralka Tina, ki se vsak delovnik vozi iz smeri Zasavja v službo v Ljubljano, sporočila, da je njen vlak pripeljal s precejšnjo zamudo. Na končni postaji je bil več kot 40 minut prepozen.

»Saj ni prvič, da vlak zamuja, ampak to je preseglo vse meje. Nekateri nimamo izbire, kot da uporabljamo javni prevoz, ampak kaj, ko je tako nezanesljiv,« je zapisala bralka. »Nihče ne pove ničesar. Samo spogledovali smo se in gledali na uro,« je še dodala.

Gre za eno najprometnejših relacij v Sloveniji – zasavske občine z vsakodnevnimi železniškimi potovanji do Ljubljane povezujejo številne zaposlene, dijake in študente. Zato vsaka zamuda pomeni več kot le nadležno čakanje, je resna motnja v urniku stotin ljudi.

To odgovarjajo s Slovenskih železnic

Za pojasnila smo se obrnili na Slovenske železnice, od koder so sporočili, da je zamuda potniškega vlaka »žal nastala zaradi okvare vozila na voznem sredstvu«. Ob tem vsem potnikom izrekajo iskreno sporočilo.

Bralka je še dodala: »Vlak je načeloma krasna izbira – udoben, varen, brez skrbi ... A ko pride do takšne polomije, začnem spet razmišljati o vožnji z avtom. In to je škoda, ker se mi na splošno zdi boljše uporabljati javni prevoz,« je zaključila.