Jutranji prizor z avtoceste, ki je šokiral. Ste videli, kaj se je zgodilo? (FOTO)

Nedelja se je končala črno (Nove podrobnosti grozljive nesreče: vzvratno po prehitevalnem pasu), v danes zgodaj zjutraj pa smo spet poročali o prometni nesreči s smrtnim izidom, ki se je zgodila na avtocesti blizu Slovenske Bistrice.

Prav s štajerske avtoceste pa so poročali še o enem dogodku, ki je šokiral voznike. Tam se je namreč pojavil pešec. V zapisu, na katerega ste nas opozorili bralci, je prometnoinformacijski center zapisal: »Pešec na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred uvozom Lukovica proti Mariboru. Vozite previdno!«

Z objavljene fotografije se zdi, da ima iztegnjeno roko, kot bi iskal prevoz.

Policijska uprava Ljubljana o dogodku sporoča: »Danes okoli 7. ure smo bili obveščeni o osebi na odstavnem pasu avtoceste pri Lukovici. Policisti so jo kmalu po obvestilu izsledili in pospremili z avtoceste, po prvih podatkih pa do ogrožanja prometa zaradi tega ni prišlo. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da gre za državljana Evropske unije v tranzitu, policisti pa so pri njem ugotovili nepojasnjeno stanje in je bil predan v zdravniško oskrbo. V nadaljevanju bodo v postopku o prekršku preverili, ali so podani elementi prekrška. Kršitev je opredeljena v 30. členu zakona o pravilih cestnega prometa, kjer je za hojo po avtocesti predpisana globa v višini 150 evrov.«

Na avtocesto nikar peš. Nedavno smo poročali o smrtni nesreči, ki se je zgodila, ko je peška, prav tako na štajerski avtocesti, prečkala avtocesto in v trčenju umrla.

