Jezna bralka Tamara: V šolah bi morali telefone prepovedati

Uporaba telefonov v šolah je vedno aktualna tema, ki razdvaja starše, učitelje, ravnatelje, skratka vse, ki so vključeni v izobraževanja otrok.

Na naše uredništvo se je tokrat obrnila bralka Tamara, ki je mama dveh deklic, starejša obiskuje tretji razred osnovne šole. Na njihovi osnovni šoli uporaba telefonov v šolah ni prepovedana, čeprav so nekateri starši že večkrat izrazili željo, da se otrokom prepove vnos telefonov v šolo. Kot je sporočila bralka, starši niso enotni, nekaterim se zdi uporabno, da lahko kadarkoli pokličejo svojega otroka in preverijo, kako je z njim. Ravnatelj trdi, da učencem telefonov ne more prepovedati, bralka pa pravi, da je slišala za šole, kjer so to storili. Zdaj je na nas naslovila vprašanje, kakšna so pravila za uporabo telefonov na šolah. Jezi jo namreč vodstvo šole, ki po njeno ne uvidi, da telefoni slabo vplivajo na otroke. »Preveč časa strmijo v zaslone in telefone. Ko so v šoli, bi morali ta čas izkoristiti za učenje, med odmori pa za pogovor in igro z vrstniki. Namesto tega gledajo vsak v svoj telefon. Med poukom pa snemajo in si pošiljajo videe. To ni dobro,« je zapisala Tamara.

Kakšna so pravila?

Preverili smo, kakšna so pravila in ugotovili, da uporaba telefonov v šolah res ni prepovedana. Pravilnik o šolskem redu za srednje šole dovoljuje šolam, da v šolskih pravilih same določijo pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem, kamor sodijo tudi mobilni telefoni. Za osnovno šolo predpis, ki bi se nanašal posebej na uporabo mobilnih telefonov ne obstaja. Izpostaviti velja Zakon o osnovni šoli, ki osnovnim šolam nalaga izdelavo pravil šolskega reda, v okviru katerih se določijo pravila obnašanja, dolžnosti in odgovornosti učencev. Isti zakon opredeljuje, da pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši.

Povzamemo lahko, da:

● ni splošne prepovedi uporabe mobilnih telefonov,

● vsaki šoli je prepuščeno, da z internimi pravili uredi uporabo teh naprav,

● pri pripravi pravil uporabe naj sodeluje vodstvo, učitelji in drugi strokovni delavci, starši in tudi učeči (učenci, dijaki).

Bi bilo smiselno razmisliti o prepovedi?

To vprašanje smo naslovili na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, kjer so nam odgovorili, da tega ne nameravajo. »Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje sledi priporočilom Akcijskega načrta za digitalizacijo izobraževanja in strokovnim priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje s tega področja in so zajete v Smernicah za uporabo zaslonov. V teh je popolna prepoved rabe priporočena za starost otrok do dveh let, v starosti nad dve leti pa smernice podajajo priporočila glede načina in časa rabe in popolne prepovedi ne zapovedujejo,« so zapisali.

Ne prepoved, ampak uporaba telefonov še za učenje

Vlada napoveduje prenovo šolskega sistema, ki predvideva tudi digitalizacijo. Kaj točno zajema digitalizacija, smo poskušali izvedeti na pristojnem ministrstvu, ki pa nam je skopo odgovorilo takole: »Evropska komisija je v letu 2020 sprejela nov Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, s katerim je predlagala sklop pobud za visokokakovostno, vključujoče in dostopno digitalno izobraževanje v Evropi. Evropski akcijski načrt ima dve dolgoročni strateški prednostni nalogi: 1) spodbujati razvoj visoko zmogljivega ekosistema digitalnega izobraževanja in 2) krepiti digitalne kompetence za digitalno preobrazbo. Rezultati digitalnega izobraževanja bodo celoviti le z aktivnim sodelovanjem različnih področij družbe in vključevanjem ciljev nacionalnih dokumentov (npr. s področja umetne inteligence, digitalne transformacije, zelenega prehoda, bralne pismenosti, duševnega zdravja in nekemičnih zasvojenosti ter varnega in spodbudnega učnega okolja). Programski svet za digitalno izobraževanje je v letu 2019 dobil nalogo priprave novega nacionalnega Akcijskega načrta digitalnega izobraževanja. Dokument je nastajal z aktivnim vključevanjem različnih deležnikov (učenci, dijaki, učitelji, ravnatelji, profesorji, raziskovalci, predstavniki sindikata, oblikovalci politik) na delavnicah, diskusijah in konzultacijah, ki jih je vodila delovna skupina programskega sveta.«

Kljub temu da nekateri strokovnjaki vse bolj opozarjajo na škodljivost uporabe telefonov pri otrocih, se omejitve v slovenskih šolah ne obetajo. Prej obratno.

Kaj o digitalizaciji v šolah menijo slovenski ravnatelji, smo že poročali. Več o tem si preberite tukaj: Tako o digitalizaciji šolstva razmišljajo ravnatelji slovenskih osnovnih šol.

Če tudi vas kaj jezi, nam to sporočite z izpolnjenim spodnjim obrazcem.