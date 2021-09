Jezna bralka: poslali so jo na vlak, ki ne obstaja

Nedavno nam je slabo izkušnjo z železniškim prevozom zaupal bralec, ki ga je vlak odpeljal v napačno smer, zdaj pa se nam je oglasila še bralka Jelena s podobno izkušnjo. Kot je opisala, je v Mariboru vstopila na vlak za Novo mesto.



»Na vozovnici, ki mi jo je izdala gospa na blagajni v Mariboru, je bila napisana prevozna pot prek Sevnice. Na spletu (vozni red) je bila napisana druga prevozna pot prek Ljubljane z izstopno postajo v Ljubljani. Sprevodnik v vlaku Maribor - Zidani most mi je naročil, naj v Zidanem mostu prestopim za Ljubljano, čeprav te izstopne postaje ni bilo na voznem redu,« je zapisala (nelektorirano).



Ko je prišla v Zidani Most, sta bila tam dva vlaka. Ker ni vedela, na katerega naj vstopi, ji je mlajša sprevodnica dejala, da mora vstopiti na vlak za Sevnico, ker naj bi ta tisti dan peljal v Novo mesto.



»Vstopila sem, potniki pa so mi dejali, da gre nazaj za Maribor. V trenutku, ko sem izstopila, a sta oba vlaka odpeljala. Zelo zmedeno, s solzami v očeh me je potolažila zaposlena na postaji v Zidanem Mostu, Anita. Ona se je pozanimala in mi povedala, da naslednji vlak za Ljubljano pride čez 3 ure, ter da na grafikonu vidi, da bi 3 ure čakala tudi v Ljubljani, saj edini vlak za Novo mesto odpelje ob 20:48 iz Ljubljane. Potem je Anita tudi preverila in izvedela, da vlak iz Sevnice do Novega mesta ob sobotah zvečer sploh NE OBSTAJA. Sprašujem vas, kdo bi odgovarjal za to, da bi jaz takrat vstopila na vlak za Sevnico in tam prespala? Tako sem tri ure čakala v Zidanem mostu in sem potrebovala 7 ur, da pridem v Novo mesto, do katerega je slabi 2 uri vožnje. Čeprav je uprava v Ljubljani za pritožbe in pohvale obveščena o slučaju, se nihče ni oglasil. Do kdaj bomo povprečni ljudje, ki si ne moremo privoščiti luksuz avtomobila, žrtve Slovenskih železnic?« Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

