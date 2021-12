Jezna bralka: To je nedopustno. Otroci se ne morejo igrati na takem igrišču (FOTO)

Prejeli smo elektronsko pismo naše bralke Mojce, ki nas je opozorila na neustrezno urejeno otroško igrišče pri Koseškem bajerju. Kot je zapisala, se tamkajšnja igrala ob vsakem dežju spremenijo v blejske otočke, saj se igrala nahajajo sredi jezerčka, ki ga ustvari stoječa voda. Priložila je nazorne fotografije, ki si jih lahko ogledate v fotogaleriji. (Fotografije so bile narejene še pred zapadlim snegom, ampak smo pred objavo želeli pridobiti odgovore MOL-a. Odgovorili so nam šele po dveh tednih, zato fotografije niso najbolj aktualne.)

»V zadnjem letu s svojimi otroki redno obiskujem to igrišče in ne razumem, zakaj se stanje ne sanira. Otroci so vsakič premočeni, saj jim voda sega tudi čez gležnje. Tudi pri tistih igralih, kjer voda ni tako visoka, je moteča, saj mora otrok, če želi dostopati do igrala, stopiti v vodo. Enako ko igralo neha uporabljati.«

Na ljubljansko občino smo povprašali, zakaj igrišča ne sanirajo in ali se bo to zgodilo vsaj v bližnji prihodnosti. Pravijo, da bodo omenjeno igrišče predvidoma uredili spomladi.

V Mestni občini Ljubljana vzdržujejo 219 javnih otroških igrišč. Vsako leto obnovijo ali na novo uredijo približno deset igrišč, medtem ko redno vzdrževanje igrišč poteka kontinuirano, skladno s potrebami in prioritetami glede na stanje in kategorijo posameznega igrišča, so zapisali. »Tedensko izvajamo vizualne preglede igrišč in na približno štiri mesece tudi funkcionalne preglede ter ukrepamo skladno z ugotovitvami. Če gre za poškodbo igrala, ki ogroža varnost otrok, ga takoj zaščitimo in popravimo v najkrajšem možnem času. Na igrišču pri Koseškem bajerju smo ob pregledu ugotovili, da je eno večnamensko igralo zalila voda, kar bomo sanirali predvidoma spomladi.«

Kot je omenila bralka in je vidno na fotografijah, se po dežju v vodi ne znajde samo eno igralo, ampak več njih. Ali bodo to uspeli ugotoviti tudi na občini in zato sanirati tudi druga igrala, vas obvestimo spomladi.