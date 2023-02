Jezna bralka Darja: Zaradi nijh otroci iz vrtca ne morejo varno do sankališča (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Darja. V slabo voljo jo spravljajo obiskovalci Blok, ki nepravilno parkirajo, in to kar na tekaške proge. Bloke so znane po veliki dolžini prog za tek na smučeh. Letos je snega dovolj, zato je na Blokah odlična smuka in posledično veliko obiskovalcev.

»Te dni facebook polnijo fotografije, kako je na Blokah lepo. Tekaških prog več kot v pol Slovenije. Mi domačini smo pa ujeti v pločevino, največ ljubljanskega registrskega območja. Ne razumem, da se nekdo pripelje iz Ljubljane, vozi skoraj uro in potem ne more hoditi pol minute oz.100 m. Mora parkirati direktno na progo,« situacijo opisuje bralka.

Bralka želi opozoriti tudi na težavno situacijo, v kateri se zaradi tovrstnega parkiranja znajdejo vrtčevski otroci in njihove vzgojiteljice. V bližini je namreč vrtec, iz katerega se otroci hodijo sankat na bližnje sankališče Piskovc. Ker so avti parkirani na začetku označene peš poti na sankališče, morajo otroci hoditi okoli teh avtov. »Danes sem gledala te vzgojiteljice, kako vlačijo najprej opremo, nato otroke ob teh avtih ... Pa kako si tak genij, da parkiraš na začetek označene peš poti na sankališče? S tem da parkirajo kar preko vsega. Me zanima, kako bi bilo, če bi jaz parkirala na njegovi zelenici pred vikendom, na primer?«

