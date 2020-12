Jernej šokiran nad tem, kar je zagledal sredi mesta: Le kaj so mislili?!

V starem mestnem jedru Krškega je zraslo drsališče na prostem. FOTO: Egon, bralec poročevalec

Stalo naj bi do sredine februarja

Braleciz Krškega nas je opozoril, da je bil povsem šokiran nad tem, kar je videl; v njegovem domačem kraju je namreč v starem mestnem jedru zraslo drsališče na prostem. Vse lepo in prav, le kdo si ne bi želel vsaj za trenutek odložiti skrbi in drsati sredi z božično-novoletnimi lučkami okrašenega ambienta? A kaj ko je v teh časih prepovedano zbiranje ljudi, hkrati pa so objekti za rekreacijo zaprti. »Ja kaj jim pa je?« pravi ob tem.Jerneja poleg tega zanima tudi, od kod denar za drsališče; boji se, da bodo na račun (ne)drsanja nadrsali in ostali brez česa drugega, morda pomembnejšega. Podobno meni tudi, ki pravi, da Krško potrebuje 50-metrski pokriti bazen, ki ga občina obljublja že deset let.Z vprašanji glede drsališča smo se obrnili na občino Krško, kjer so pojasnili, da so se za postavitev drsališča odločili že pred časom, ko je bila epidemiološka slika v njihovem okolju bistveno drugačna. »Postavitev drsališča zahteva angažiranje različnih izvajalcev, ki morajo delo opraviti koordinirano, ob primernih vremenskih razmerah. Glede na to smo se odločili, da drsališče postavimo 15. decembra, kot je bilo tudi dalj časa načrtovano. Vendar pa je potreben še čas, da bo tudi ledena podlaga primerna. Drsališče še ni v funkciji. Ledeno ploskev, ki še vedno ni dokončana, smo tudi v dogovoru z zdravstveno inšpekcijo dodatno zaščitili s plastično ponjavo, ki preprečuje uporabo drsališča.«Možnost drsanja je lansko zimo popestrila zimska dogajanja v starem mestnem jedru, zato so nabavili 200 kvadratnih metrov drsališča iz naravnega ledu, projekt pa je bil v večji meri sofinanciran iz evropskih sredstev. »Glede na lansko zimo so načrtovali, da bi tudi letos drsališče, seveda v skladu z vsemi veljavnimi ukrepi, obratovalo do 15. februarja 2021.« Pravijo, da bi po njihovem mnenju lahko z racionalnim upravljanjem in ob upoštevanju vseh veljavnih ukrepov pristojnih institucij občanom omogočili drsanje.Sredstva za postavitev drsališča so bila v proračunu občine Krško načrtovana na podlagi lanskih, ki so znašala 20.000 evrov. V postopke priprave sodijo priprava lokacije (ulice), postavitev hladilnega agregata, zvočna izolacija, odpravljanje komunikacijskih ovir, urejanje električnega priklopa, sama montaža ter pozneje demontaža drsališča, strošek energentov, skladiščenje delovanja drsališča na različnih lokacijah ter strošek upravljanja z drsališčem za obdobje do 15. februarja 2021.