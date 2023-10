Je to najdražja kava v Sloveniji, se sprašuje turistka: objavila je ceno (FOTO)

»Mislim, da sem pravkar našla najdražjo kavo v Sloveniji. 3,90 evra sem plačala za to malo kavo z mlekom v edinem lokalu v varovanem ne EU območju na letališču Brnik v Ljubljani. Ni bilo cenika in kave ne moreš plačati z denarjem, razen, če ti skenirajo letalsko vstopnico, 'zato ker nemški lastnik tako zahteva'. Razumem, da je na letališčih vse drago, ampak kaj za vraga,« je na eni od potovalnih forumov na facebook strani zapisala ameriška novinarka, ki deloma živi v Ljubljani Terry Anzur. Za Slovenske novice je, da je bila na službeni poti, ko jo je zadela ta realnost. Sprašuje se, ali je to tudi najdražja kava v Sloveniji.

Kave ji niso postregli v skodelici, kot bi se za takšno ceno tudi spodobilo, temveč v kozarčku, ki ga običajno dobimo v kavnih avtomatih skupaj s kavo za 60 centov.

Za majhen krof oblit s čokolado in luknjo na sredini 4,20 evra

Pod objavo so se oglasili turisti, ki so v zadnjem obdobju obiskali Slovenijo in delili svoje izkušnje s cenami. Medtem ko nekateri poročajo, da so plačali za majhno plastenko vode kar 4 evre, pa drugi pišejo, da jih je ta stala 1,80 evra. Za krof oblit s čokolado je na ljubljanskem letališču treba odšteti 4,20 evra, za sendvič v plastični embalaži 8 evrov, za pločevinko piva med 6 in 8 evrov, pišejo na slovenskem potovalnem forumu.

Turisti priznavajo, da so cene navite vsepovsod po letališčih in tako tudi Ljubljana ni izjema. Jih je pa presenetila cena kave v našem turističnem kraju Bled. »Za majhno kavo z mlekom sem plačala 4,1 evra na Bledu,« je zapisala obiskovalka, drugi pa: »Plačal sem 10 evrov za dve majhni kavi ob Blejskem jezeru. Nisem vedel, da toliko stanejo, vse dokler mi je niso postregli«.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.