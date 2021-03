Janez opazil, da mrgoli policije, iskali so osebo s pištolo (FOTO)

Policijska akcija na Potrčevi ulici v Ljubljani. FOTO: bralec Janez

»Večje število policistov ter dve civilni škodi so prileteli do garažne hiše in tekli noter. Kolikor se je slišalo, so iskali belo vozilo ... Hitro so praznih rok odšli dalje ...« nam je sporočil bralec. Dodal je, da je v torek okoli 18. ure potekala policijska akcija na Potrčevi ulici v Ljubljani, ki je pritegnila pozornost mimoidočih.Kaj točno se je dogajalo, da je na Vodmatu mrgolelo policistov, so nam pojasnili pri ljubljanski policijski upravi. »Včeraj okoli 17.30 smo prejeli obvestilo občana, ki je povedal, da se na Bohoričevi ulici nahaja oseba, pri kateri je opazil pištolo, ki jo je dala v nahrbtnik. Policisti so osebo izsledili. Med postopkom sta bili pri 30-letniku najdeni airsoft pištola in manjša količina prepovedane droge. Predmete so mu zasegli in bodo uvedli prekrškovni postopek,« je razkril predstavnik za stike z javnostjo pri PU Ljubljana